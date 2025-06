Tra Icardi e Wanda Nara è guerra: "Mi ha rubato 7 milioni" e lei lo denuncia

Icardi e l'accusa contro Wanda Nara

Dalla sua villa sul lago di Como, Wanda Nara ha tuonato che la Suarez avrebbe "rovinato un altro ricongiungimento" tra Mauro e le sue figlie, Francesca e Isabella, rivelando altresì che le bambine avrebbero pianto per colpa della situazione. Dal canto suo, Icardi non è rimasto in silenzio, lanciando tramite i suoi account social gravi accuse contro l'ex moglie. Secondo il calciatore, la modella gli avrebbe sottratto un'ingente somma di denaro. "Mentre passeggiavo e guardavo il mio telefono, ho trovato un'altra prova. Ovviamente il furto di 7 milioni trasferiti sul suo conto personale è stato denunciato in Italia", ha affermato l'ex Inter. Poi ha proseguito: "Sarà perché sa che ho le prove di tutto che ha chiesto alla giustizia di farmi sequestrare il telefono? (Comunque me l'hanno già restituito, non le è servito a nulla). Avrà imparato a truffare come il suo presunto ‘avvocato’? Attenta alle perquisizioni"...