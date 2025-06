Fedez, morta la nonna Luciana: il commovente post social

Fedez, l'addio social a nonna Luciana

Sono in tanti infatti in queste ore a lasciare un commento o un semplice emoticon per attestare vicinanza al cantante in questo triste momento. Nel corso degli anni, Fedez non ha mai fatto mistero del forte legame che aveva con l'amata nonna amante dei tarocchi, che ha più volte definito “una tra le donne più importanti della mia vita". Nel maggio 2019, Fedez le ha aperto un account Instagram, dove la 94enne si è definita "Nonna imprenditrice digitale". In meno di 24 ore ha raccolto decine di migliaia di follower. Il suo account è diventato presto molto popolare grazie ai suoi post divertenti e affettuosi, come quando definì Chiara Ferragni "la mia collega" o mostrò il suo spirito giovanile affrontando attività come il tiro con l’arco. Nonna Luciana ha partecipato alla serie The Ferragnez su Prime Video, catalizzando l'attenzione del pubblico con il suo stile affettuoso e naturale. Ha presenziato in tv anche in un'altra occasione, ovvero alla finale di una passata edizione di X Factor, quando Fedez ricopriva il ruolo di giudice. Nel luglio 2022, un episodio drammatico ha preoccupato tutta la famiglia: una caduta causò una frattura al femore e la necessaria operazione. In quella occasione Fedez rassicurò i fan sui social: "Purtroppo due giorni fa la nonna cadendo si è fratturata un femore. Oggi l’hanno operata… ci ha fatto sudare freddo. Sei una roccia nonna!".