Diletta Leotta, non solo calcio: il cinema, il podcast, la radio e l'amore

La presenza di Diletta Leotta nella serie tv 'Don Matteo' rappresenterebbe quindi un vero colpaccio per il popolare format televisivo che continua a macerare successi anno dopo anno, rinnovandosi anche grazie all'inserimento di volti noti del mondo dello spettacolo. Per la Leotta non si tratta di un debutto assoluto come attrice. La conduttrice siciliana aveva già recitato nella commedia romantica '7 ore per farti innamorare' diretta da Giampaolo Morelli, e nel cinepanettone 'Chi ha incastrato Babbo Natale?', al fianco di Alessandro Siani e Christian De Sica. Diletta Leotta è una professionista poliedrica, che continua a collezionare successi. Da anni è volto di DAZN per la Serie A, e attualmente conduce il podcast Mamma Dilettante, dove intervista personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport, affrontando tematiche legate alla genitorialità. Ma non è tutto, poiché lady Karius è tra le voci di '105 Take Away', programma radiofonico condotto insieme a Daniele Battaglia e Camilla Ghini. Periodo d'oro per la siciliana, non solo professionalmente ma anche sentimentalmente. Poco meno di un anno fa, la presentatrice ha sposato il calciatore Loris Karius, da cui ha avuto la piccola Aria, che ha poco più di 2 anni.