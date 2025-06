Caressa tra Maradona, Baggio, Totti, Riva e...: ecco il calciatore perfetto

Nel corso dell’intervista nel podcast Supernova, Alessandro Cattelan ha posto a Fabio Caressa una domanda insidiosa: " Come sarebbe il calciatore perfetto? ". Il noto giornalista sportivo ha composto la sua personale figura tipo, scegliendo per ogni qualità il meglio di ogni epoca: " Piede destro? Francesco Totti. Piede sinistro? Maradona. Colpo di testa? Gigi Riva. Cattiveria in campo? Gattuso. Fantasia? Roberto Baggio. Tiro da fuori? Andrea Pirlo. Freddezza? O Inzaghi o Gerd Müller ".

Fabio Caressa, la verità su Beckham e gli altri

Caressa si è poi divertito a rispondere a domande più leggere, legate al mondo che ruota attorno al calcio. "Il migliore nelle pubbliche relazioni?", ha chiesto Cattelan, domanda a cui Caressa ha replicato: "Fabio Galante. Gli voglio bene, è troppo forte in questo. Sempre sorridente, sempre al posto giusto". Il marito di Benedetta Parodi non ha dubbi su chi sia il più bello tra i giocatori: "Beckham. Io ero innamorato di Beckham, la mia eterosessualità vacillava tantissimo con lui. Ti dico la verità, un signore come Beckham non l’ho mai conosciuto". Nel frattempo, Caressa, già conduttore di Money Road, si prepara per un nuovo ruolo che va oltre il rettangolo di gioco: sarà, insieme alla moglie Benedetta Parodi, alla conduzione della versione italiana di "Love is blind", intitolata L'amore è cieco: Italia, in arrivo su Netflix. Si tratta della prima volta in cui i due coniugi lavorano insieme in un progetto televisivo.