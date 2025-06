Morata e Alice Campello: la crisi, la separazione e il ritorno all'amore

Le parole di Alice Campello

Un periodo difficile anche per Alice Campello. La modella e imprenditrice italiana ha raccontato nel documentario quanto fosse difficile restare lucidi quando si è in crisi con sé stessi: "Non ero felice con me stessa, e lui non era felice con sé stesso. Come si può stare bene con qualcuno se non riesci a dare il meglio di te?". La crisi ha portato la coppia a momenti di forte tensione: "Ci sono stati momenti di odio profondo", per poi aggiungere: "Quando la rabbia passa, vince sempre l’amore". Morata e Campello, oggi di nuovo insieme, hanno dimostrato che si può cadere, affrontare l’oscurità e rialzarsi, più forti e consapevoli.