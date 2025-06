Sophie Codegoni e Andrea Petagna, in Sardegna il gossip impazza

Dopo mesi segnati da tensioni, accuse reciproche e battaglie legali, Sophie Codegoni sembra pronta a lasciarsi alle spalle il passato con Alessandro Basciano. L’influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata paparazzata in Sardegna, dove si sta concedendo qualche giorno di relax in compagnia della figlia Celine Blue, nata nel 2023. Ma non è tutto, poiché pare che a farle compagnia ci sarebbe anche Andrea Petagna , l'ex calciatore del Monza , ora svincolato e spesso al centro della cronaca rosa.

Sophie Codegoni, la vacanza con Andrea Petagna e il gesto social

Secondo i beninformati, tra Sophia Codegoni e Andrea Petagna starebbe nascendo qualcosa di più di una semplice amicizia. L’indiscrezione è esplosa sui social dopo la pubblicazione (a cui è seguita una rapida rimozione) di una storia sull'account Instagram del calciatore. Il video, apparentemente innocuo, mostrava il calciatore in auto. Ma un dettaglio ha attirato l’attenzione degli utenti: sul sedile posteriore si intravedeva una bambina, che molti hanno identificato in Celine Blue, figlia di Sophie e Alessandro Basciano. L'immagine che, neanche a dirlo, è diventata virale in poche ore, ha subito alimentato i rumors su una frequentazione tra i due. A confermare le voci ci avrebbe pensato l'esperta di gossip e molto seguita sul web Deianira Marzano, che ha dichiarato: "Pare che sia nata una nuova coppia". Nessuna conferma o smentita ufficiale da parte dei diretti interessati, ma la scelta di rimuovere il video ha fatto pensare a un tentativo (fallito) di evitare attenzioni mediatiche. In vacanza con la coppia ci sarebbe anche Leo, il figlio che Petagna ha avuto un anno fa dalla ex compagna Carolina Montefusco. La relazione tra i due pare si sia conclusa ormai da tempo.