Wanda Nara confessa: "Seguo il Mondiale per Club perché messaggio con..."

La frequentazione con un calcaitore impegnato al Mondiale per Club

Nel corso dell'intervista, Wanda ha raccontato con franchezza le ragioni per cui apprezza in questo momento la solitudine: "Nessuno mi controlla il telefono, nessuno mi dice cosa fare. Posso sbagliare e sono affari miei. Nessuno mi sveglia la mattina per dirmi: "Abbassa la voce"". La conduttrice e imprenditrice ha ammesso altresì di non riuscire più a immaginarsi in coppia: "Ho dimenticato cosa significhi avere una relazione". Ed ancora: "Ho la sensazione che avere una relazione significhi perdere più di quanto si guadagni". Poi ha proseguito: "Stare in coppia ti limita tantissimo. Io parto con i miei figli senza organizzare nulla, a volte porto la valigia vuota e compro i vestiti sul luogo". Ma il suo status da single potrebbe cambiare presto. Alla domanda se stia seguendo il nuovo Mondiale per Club, Wanda ha risposto con una battuta criptica quanto eloquente: "Lo sto guardando, ma in un modo molto particolare. Sto parlando con un ragazzo che lo sta giocando", non svelandone però l'identità.