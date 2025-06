"Icardi, ruberò la tua China": la promessa surreale del tifoso del River

La passione calcistica in Argentina può arrivare a livelli di vero fanatismo. E il tifoso del River Plate protagonista di questa storia surreale lo ha dimostrato nel modo più eclatante possibile, diventando virale sui media locali e sui social. Alla vigilia dello scontro tra il club argentino e l'Inter nel Mondiale per Club , un supporter dei "Millonarios" ha deciso di farsi tatuare sul braccio il nome di China Suarez , attuale compagna di Mauro Icardi .

Icardi e China Suarez: la minaccia di un tifoso

Il tatuaggio con il nome della rivale di Wanda Nara non è stato l’unico gesto fuori dall’ordinario. Il tifoso, visibilmente emozionato e accompagnato da altri sostenitori, ha dichiarato davanti alle telecamere: "Se oggi vinciamo, vado a cercarla in Turchia. Icardi, ti ruberò la tua China!". Una battuta tanto assurda quanto provocatoria, che ha suscitato risa e stupore tra i presenti. Fortunatamente per Mauro Icardi (e al contempo per la tranquillità di China Suarez), la squadra argentina è stata sconfitta dalla squadra italiana di Lautaro Martinez, ex collega del calciatore ai tempi proprio dell'Inter.