"In Italia vendete sesso in tv": Valentina Maceri contro Eleonora Incardona, bufera tra giornaliste

Può un outfit scatenare una bufera e finire persino sui tabloid inglesi? Pare proprio di sì. Le protagoniste della storia sono tutte donne, molto conosciute. A scatenare le polemica è stata Valentina Maceri, giornalista e volto della Champions League per l’emittente svizzera BlueSport, che negli ultimi giorni ha criticato duramente alcune sue colleghe. Nello specifico la Maceri ha espresso un giudizio netto sul modo in cui alcune giornaliste sportive italiane, in particolar modo le colleghe di Dazn impegnate in queste settimane negli Usa per la copertura del Mondiale per Club, si mostrano in video. A far discutere particolarmente sarebbero stati alcuni outfit, quelli indossati soprattutto da Eleonora Incardona, che per la sfida tra Psg e Bayern Monaco ha scelto un look composto da reggiseno e pantalone.