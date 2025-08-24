Michela Persico rompe il silenzio e attacca: "Mai parlato fino a oggi ma..."

La fine del matrimonio dopo un anno e le voci sui presunti tradimenti: a distanza di qualche mese dalla separazione con Rugani, è stata Michela Persico a rompere il silenzio e lo ha fatto via social. "Non ho mai parlato fino a oggi ma ci tengo a farlo e a placare le presunte voci su un mio o miei eventuali flirt perché a oggi è l’ultimo dei miei pensieri dato il momento" - inizia così il lungo sfogo della conduttrice televisiva che ha messo a tacere tutte le illazioni sulla sua vita privata. "L’unico è quello di rendere più felice possibile mio figlio, vista la decisione presa non ovviamente per una cosa che io volevo ma una scelta che mi sembra ovvia data la situazione e gli accaduti" - ha aggiunto la Persico, confermando di fatto che la scelta di separarsi è stata una conseguenza dettata dai comportamenti dell'ex marito. Secondo le indiscrezioni infatti il difensore della Juve, durante il suo prestito all'Ajax, avrebbe avuto una relazione con un'altra donna. Da qui la decisione di Michela anche se nessuno dei due ha mai confermato che sia stata davvero questa la causa della fine del matrimonio.