Dall'Argentina: "Paredes ha una relazione segreta con Evangelina Anderson"

"C'è qualcosa di grosso, non ho il coraggio di dirlo. Lui parla troppo, arriva tutto. Lei è più riservata". Con queste parole la giornalista argentina Yanina Latorre su SQP ha sganciato una vera e propria bomba di gossip , parlando di uno scandalo ma non rivelando i nomi delle persone coinvolte. Secondo Latorre "I due sono stati presentati da un amico comune. Infatti gli incontri avvengono nell'appartamento dell'amico. La storia d'amore sarebbe un po' in stallo: lei è single, lui no". A svelare i presunti protagonisti di questa storia ci ha pensato il sito web PrimiciasYa che è andato oltre, divulgando i nomi : si tratterebbe di Leando Paredes che secondo i rumors avrebbe una relazione extraconiugale con l'attrice Evangelina Anderson.

La smentita di Evangelina Anderson

Dopo le parole di Yanina Latorre e le altre informazioni divulgate dal sito, proprio a PrimiciasYa, la Anderson ha rilasciato alcune dichiarazioni, smentendo i rumors sulla sua situazione sentimentale. “Mio Dio, quanto sono cattive le persone! Proprio io! Sono in vacanza con la mia famiglia, sono single ed è una bugia quello che si dice. Non so bene cosa abbia detto, ma sono single"- queste le parole dell'attrice. Paredes invece ha deciso di restare in silenzio, evitando di alimentare il gossip.

La reazione della moglie di Paredes

Come ha reagito invece Camila Galante, moglie di Paredes? La donna, che ha partorito l'ultimo di tre figli soltanto pochi mesi fa, al momento non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche a riguardo. L'ultimo gesto social però può essere simbolico: la Galante infatti ha commentato con dei cuori l'ultima foto postata dall'ex Juve su Instagram. Un chiaro segnale che con ogni probabilità non ci sia nessuna crisi e che le notizie circolate negli ultimi giorni siano del tutto infondate.