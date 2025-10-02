Oriana e Dybala, il racconto inedito della gravidanza: nome e data del parto

Paulo Dybala diventa papà. La lieta notizia annunciata via social qualche giorno fa ha reso felici tutti i tifosi della Joya, quelli della Juve che sono rimasti molto legati all'argentino e quelli della Roma che non ci hanno messo molto ad affezionarsi in questi anni. A completare la famiglia, come rivelato dalla coppia, arriverà una bimba. Oriana Sabatini ha rilasciato una lunga intervista alla trasmisisone LAM sull'emittente argentina América TV, dove ha raccontato sensazioni e dettagli inediti sulla gravidanza.
Lady Dybala ha raccontato le proprie emozioni, come ha capito di essere incinta e quando lo ha scoperto. Al suo fianco, come sempre, anche durante il test c'era Paulo: "Non abbiamo pianto. È stata una grande gioia, ma un po' uno shock. Ho metabolizzato la gioia pian piano perché prima ho avuto una fase di paura". E proprio a proposito delle sue preoccupazioni Oriana ha confessato che le capita spesso di condividere questi momenti con altre donne in attesa.
I sospetti sulla gravidanza
I sospetti sulla probabile gravidanza sono arrrivati subito dopo le vacanze: "Aspetterò 15 giorni avevo pensato, ma poi mi sono resa conto che il ciclo non mi arrivava e allora ho chiamato Paulo e gli ho detto ti aspetto dopo l'allenamento e facciamo il test. E l'abbiamo fatto insieme". E proprio quei momenti di attesa e di gioia, la coppia ha deciso di condividerli con i propri follower attraverso un emozionante video social che ha raccolto milioni di like e commenti.
Dybala e Oriana genitori: la reazione dei futuri nonni
La grande emozione che hanno provato anche i futuri nonni. Oriana ha svelato anche di come ha dato la lieta notizia alla sua famiglia e alla madre di Dybala che vive in Italia. "La mamma di Paulo l'ha saputo prima, non potevamo aspettare. Le abbiamo fatto una sorpresa mettendole il test di gravidanza sul tavolo mentre cenavamo". Anche il futuro nonno (papà di Oriana) non vede l'ora: "Il mio vecchio era come se la sua vita è finita e ha iniziato una nuova fase, quello di essere un nonno. Per esempio, aveva in ppgramma un viaggio con gli amici l'anno prossimo e ha già detto - non posso, sono nonno - ha commentato con umorismo. Come l'ho annunciato alla mia famiglia? "Ho portato loro il raccoglitore con le prime immagini della prima ecografia".
Come sta Oriana Sabatini
Durante la lunga intervista, la Sabatini ha raccontato anche come ha vissuto le prime settimane di gravidanza (è già entrata nel 4° mese): "La fase della sonnolenza è finita perché ho dormito tutto il giorno durante i primi mesi. Ora mi sento stordita e nauseata". Ha poi ammesso che al momento è iniziata la fase del malessere: "Vomito ogni giorno e mi sento davvero frastornata. Sono molto felice, ma mi sento malissimo perché nessuno mi aveva detto che sarebbe stato così".
"Dybala mi vizia. Quando nasce la bimba"
Al suo fianco però c'è sempre Dybala, pronto a supportarla: "Paulo mi sta davvero viziando. Mi cambia, mi mette il pigiama e mi rimbocca le coperte. Lo adoro". Poi una curiosità sulle voglie dei primi mesi: "Ho strane voglie, come hamburger e pancake e lui mi asseconda". Poi ha toccato anche un altro tema, il sesso in gravidanza, affermando che al momento non rientra tra le priorità: "È difficile. Non ne ho voglia, mi sento malissimo. Vomito tutto il giorno".
La Sabatini ha confermato il sesso - "sarà una bambina" e ha svelato anche la data del parto. "Dovrebbe nascere l'11 marzo, lo stesso giorno del compleanno di mia mamma (Cathy Fulop)". Ciò che invece ancora non si conosce è il nome che avrà la piccola, anche se Oriana ha svelato: "Abbiamo fatto una lista. Io ne ho alcuni preferiti da tempo, sono testarda. Ma lo decideremo insieme".
In molti si sono chiesti dove nascerà la piccola Dybala e Oriana ha deciso di rispondere: "Il parto? Avevo pensato di farlo in Argentina per la famiglia, ma è difficile... Vorrei che fosse un parto naturale, ma deciderà l’universo". Con ogni probabilità dunque, la bimba nascerà a Roma.
