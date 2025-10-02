Oriana e Dybala, il racconto inedito della gravidanza: nome e data del parto

Paulo Dybala diventa papà . La lieta notizia annunciata via social qualche giorno fa ha reso felici tutti i tifosi della Joya, quelli della Juve che sono rimasti molto legati all'argentino e quelli della Roma che non ci hanno messo molto ad affezionarsi in questi anni. A completare la famiglia, come rivelato dalla coppia, arriverà una bimba . Oriana Sabatini ha rilasciato una lunga intervista alla trasmisisone LAM sull'emittente argentina América TV , dove ha raccontato sensazioni e dettagli inediti sulla gravidanza.

Lady Dybala ha raccontato le proprie emozioni, come ha capito di essere incinta e quando lo ha scoperto. Al suo fianco, come sempre, anche durante il test c'era Paulo: "Non abbiamo pianto. È stata una grande gioia, ma un po' uno shock. Ho metabolizzato la gioia pian piano perché prima ho avuto una fase di paura". E proprio a proposito delle sue preoccupazioni Oriana ha confessato che le capita spesso di condividere questi momenti con altre donne in attesa.

I sospetti sulla gravidanza

I sospetti sulla probabile gravidanza sono arrrivati subito dopo le vacanze: "Aspetterò 15 giorni avevo pensato, ma poi mi sono resa conto che il ciclo non mi arrivava e allora ho chiamato Paulo e gli ho detto ti aspetto dopo l'allenamento e facciamo il test. E l'abbiamo fatto insieme". E proprio quei momenti di attesa e di gioia, la coppia ha deciso di condividerli con i propri follower attraverso un emozionante video social che ha raccolto milioni di like e commenti.