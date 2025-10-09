Vinicius a pezzi, triangolo e tradimento scoperto in diretta: Virginia e Dany, bufera social

Vinicius , attaccante del Real Madrid e della nazionale brasiliana è finito nei guai , o meglio è finito al centro di un triangolo amoroso che gli è costato molto caro . Tutto è nato quando Virginia Fonseca , la fidanzata, spulciando sul cellulare del compagno ha scoperto messaggi compromettenti con... l'amante . Si tratta di una modella brasiliana che vive in Italia, Day Magalhaes, che su Instagram vanta quasi 600 mila follower. Non solo le chat, anche le rivelazioni della ragazza hanno messo ulteriormente nei guai il calciatore perché oltre ad aver pubblicato pezzi di conversazioni intime, ha anche confermato la frequentazione mentre lui era già impegnato con la Fonseca.

"Ho avuto una relazione con lui da maggio. Durante questo periodo, ci siamo incontrati di persona e posso dire che è sempre stato una persona cara e gentile.Tuttavia, dopo aver visto le notizie sulla sua possibile relazione con un'altra influencer, ho deciso di allontanarmi. Ho sentito che non sarebbe stato giusto continuare a stargli vicino vista la situazione, per rispetto verso me stessa e verso tutte le persone coinvolte." - ha scritto la Magalhaes sui suoi social. Ma non solo, la modella brasiliana ha anche sottolineato: "Nonostante ciò, lui ha continuato a cercarmi e abbiamo continuato a parlare per un po', anche mentre lei era ospite a casa sua. Questa situazione ha iniziato a mettermi a disagio, soprattutto quando i post hanno iniziato a ottenere maggiore visibilità. Non ho mai voluto creare rivalità. Ciò che mi ha spinto a parlare è stato il disagio e la necessità di chiarire cosa stava succedendo, non per attaccare nessuno." Il duro sfogo si conclude così : "Credo che le donne non debbano essere messe in una posizione di confronto o competizione. Auguro il meglio a lui e a tutte le persone coinvolte. Continuo a concentrarmi sui miei progetti, sulla mia carriera e sulla mia vita personale."

La reazione di Vinicius

Ma come ha reagito Vinicius alla scoperta della fidanzata e alle parole dell'amante? Ha ammesso le sue responsabilità, chiedendo scusa con una lunga lettera: " Tutti noi attraversiamo momenti che ci fanno riflettere e crescere. Recentemente ho vissuto una situazione che mi ha fatto guardare dentro di me, riconoscere atteggiamenti che non rappresentavano chi voglio essere e il tipo di relazione che voglio costruire." - le parole dell'attaccante Real che ha voluto rivolgersi direttamente alla sua fidanzata. "Virginia è una donna incredibile, una madre ammirevole e una persona per cui provo enorme affetto e rispetto. Da quando ci siamo conosciuti, è venuta tre volte a Madrid per vedermi, lasciando la sua routine, i suoi impegni e la sua vita solo per stare con me. Ho conosciuto una madre ammirevole, una compagna incredibile. Anche se non eravamo ancora ufficialmente una coppia, c'era una connessione sincera. Non mi vergogno di ammettere che mi sono distratto, non ho ricambiato nel modo migliore e l'ho delusa". E infine le scuse pubbliche e l'appello a Virginia: "Per questo voglio scusarmi pubblicamente, con il cuore aperto, perché ho capito che una relazione vera esiste solo quando c'è rispetto, fiducia e trasparenza. L'idea ora è di ricominciare da zero. Senza bugie, senza litigi, senza maschere. Con tanto amore, affetto e rispetto."