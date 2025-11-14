Alice Campello e l'effetto strano dei farmaci: i dettagli mai raccontati sulla separazione con Morata

La notizia della separazione aveva lasciato enza parole parecchie persone, le stesse he poi hanno festeggiato il ritorno. Ma oggi, a distanza di un anno è la stesa Alice Campello a tornare sull'argomento e a raccontare veramente cosa è accaduto e perchè lei e Alvaro Morata avevano deciso di lasciarsi. Durante una lunga intervista a un podcast di Laura Escanes, la modella e imprenditrice italiana ha ripercorso tutte le tappe che hanno portato alla sofferta decisione , rivelando dettagli mai raccontati prima e svelando una verità che nessuno si sarebbe aspettato. Dopo l'annuncio della seprazione erano usciti diversi rumors sulle motivazioni, infondate, che oggi invece Alice ha deciso di mettere nero su bianco raccontandosi a cuore aperto. Nessuna incomprensione, nessun tradimento, ma ben altro: " Eravamo entrambi sotto farmaci e tutti quei farmaci, se non li gestisci nel modo giusto, ti fanno effetti strani ". La Campello ha poi aggiunto: "Non stavamo bene innanzitutto con noi stessi, avevamo un'aggressività che non riuscivamo a gestire". Entrambi, dunque, erano in uno stato di alterazione che con il tempo ha contribuito a ingigantire momenti complicati che Morata e la moglie non sono riusciti a gestire. Lui, reduce da un periodo di difficoltà professionale aveva avuto attacchi di panico , lei, dopo la nascita di Bella, aveva sofferto di depressione post partum.

Dal bacio all'Europeo alla separazione

L'annuncio della separazione è arrivato un mese dopo un gesto eclatante che aveva mostrato ancora una volta il grande amore tra Alice e Alvaro. A luglio 2024 Morata, neo campione d'Europa con la Spagna, a fine della partita era corso in tribuna per baciare la moglie e abbracciare i loro quattro figli. Una scena ripresa da un video, diventato subito virale, che aveva fatto sognare molti fan. La Campello ci ha tenuto a precisare che "Alcune persone sono rimaste sorprese dal fatto che siamo passati da un bacio degno di un film agli Europei alla rottura un mese dopo. Ma quello che abbiamo pubblicato non era una bugia. Mi dispiace molto che la gente abbia pensato che il nostro amore non fosse vero. Mi fa male che si possa pensare una cosa del genere di Alvaro, perché ha dedicato la sua vita a rendermi felice. Il nostro amore è il più grande che ci sia".

Morata e Alice Campello, i farmaci e la separazione

Alice ha dunque ribadito che la decisione della separazione è arrivata non per mancanza di amore ma perché "eravamo entrambi sotto farmaci. Io non ero felice con me stessa, lui non era felice con se stesso. Come si può star bene con qualcuno se non riesce a dare il meglio di te? Riesci solo a dare cose negative quindi è normale che ci si scontri". La coppia dopo mesi di distanza, ha finalmente superato il periodo buio ritrovando la giusta serenità. Oggi sono più innamorati che mai, l'attaccante spagnolo è tornato a giocare in Italia, al Como, e la modella ha finalmente potuto riabbracciare il Belpaese.