China Suarez e le scene di nudo: Icardi, la risposta che spiazza tutti

China Suarez e Icardi , l'amore prosegue a gonfie vele. Dopo la travagliata separazione da Wanda Nara, l'attaccante del Galatasaray ha ritrovato la serenità al fianco dell'attrice argentina che si divide tra Istanbul e Buenos Aires. Qualche giorno fa i due hanno concesso un'intervista di coppia e sono stati ospiti del programma Otro día perdido condotto da Mario Pergolini . Tante le tematiche trattate: dal matrimonio al futuro di Maurito, ma non solo. Nei sogni della China ci sono sicuramente le nozze, ma prima di fare questo importante passo ha una richiesta per il suo uomo: "Deve divorziare" - ha risposto in maniera categorica l'attrice. Dello stesso avviso è l'ex Inter, che a marzo dovrebbe ricevere la separazione effettiva dall'ex moglie.

A gennaio 2025, tramite un post instagram, il calciatore ha annunciato la relazione con la China. Fino a quel momento solo rumors e gossip sulle cause della separazione con la Nara che ha più volte dichiarato: "La causa della fine del mio matrimonio sono stati i messaggi con lei"(la Suarez ndr). L'imprenditrice ha sempre sostenuto che la scelta di separarsi da Icardi sia arrivata dopo la scoperta del tradimento. Accuse che Mauro ha prontamente rimandato al mittente. Oggi la coppia è felice e spensierata: "Con Mauro siamo una squadra. È impossibile non innamorarsi di lui" - ha assicurato la China. E proprio sul rapporto con quest'ultima, Icardi ci ha tenuto a precisare che " Si è detto molto, ma da altre parti. La verità non si è saputa molto”.

Le richieste di Icardi alla China Suarez

Icardi ha deciso di svelare anche l'unica richiesta che avrebbe fatto alla sua compagna, che di mestiere fa l'attrice. Maurito è stato chiaro e diretto e le sue parole hanno lasciato a bocca aperta il pubblico: "Non voglio che continui a recitare in scene di nudo. Su questo sono stato subito molto chiaro"- ha ammesso il calciatore. D'altra parte anche la China ha voluto fare una specie di "richiesta" pubblica all'attaccante: "Se Mauro tornerà a giocare in Argentina, sarà solo nel River. Niente Boca, assolutamente vietato, ha chiosato l'attrice ridendo.