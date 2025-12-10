Diletta Leotta è incinta del secondo figlio. La conduttrice di Dazn e il marito Karius hanno dato il lieto annuncio tramite i profili social: "Questo Natale non potevamo desiderare regalo più bello.Aria sta diventando una sorella maggiore, e i nostri cuori sono pronti ad amare il doppio" - la frase scritta a corredo di un tenero scatto di famiglia con la piccola Aria e il cagnolino. In mostra anche il pancino, già in crescita. È bastato poco e il post social è stato invaso da like e commenti: cuori, auguri e congratulazioni dal mondo dello spettacolo e non solo.