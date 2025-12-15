Dramma Raffaella Fico e Armando Izzo: "Il nostro bambino ci ha lasciati troppo presto"

"Prima che si creino false speculazioni, io e la mia compagna, Raffaella Fico, desideriamo comunicare che abbiamo avuto una grave perdita, purtroppo il nostro bambino di 5 mesi ci ha lasciati troppo presto e resterà per sempre nei nostri cuori. In questo momento di immenso dolore chiediamo rispetto, silenzio e sensibilità, evitando qualsiasi forma di speculazione su una perdita così delicata. L'unica forza che ci permette di andare avanti in questo momento è il nostro amore. Grazie." - con questo messaggio struggente, Armando Izzo, difensore del Monza ha annunciato sui social la tragica notizia.

La richiesta di Raffaella Fico e Armando Izzo

Un dolore immenso per la neo coppia che nel mese di novembre aveva annunciato prima la gravidanza e poi il sesso del bambino che avrebbe dovuto chiamarsi Vincenzo. La showgirl napoletana, già mamma di Pia, avuta con Mario Balotelli, era incinta di 5 mesi. La Fico e Izzo hanno deciso di annunciare la tragedia tramite i propri canali social, con un messaggio chiaro, volto a chiarire possibili voci e indiscrezioni. La richiesta della coppia è palese: rispetto e riservatezza dato il momento estremamente intimo e doloroso. Al momento non è stato aggiunto alcun dettaglio, a riprova del fatto che vogliano mantenere una certa discrezione e tutela della propria sofferenza.