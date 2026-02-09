Hamilton e Kim Kardashian, non solo il bacio con l'AI : la prima uscita ufficiale è già virale

Nella notte del 60esimo Super Bowl in California, la copertina è stata presa dalle tribune. Le telecamere della NBC hanno sopreso il campione della Ferrari, Lewis Hamilton in compagnia dell'ex modella e imprenditrice Kim Kardashian. Avvistamento che sembrerebbe confermare i rumors delle scorse settimane su una presunta love story, dopo gli avvitasmenti a Londra e Parigi. I due, presenti sugli spalti del Levi's Stadium a Santa Clara, hanno catturato l'attenzione tra sguardi intensi e gesti affettuosi. E alle telecamere nulla è sfuggito. Il video è diventato subito virale sui social, dove qualcuno si è spinto oltre, realizzando un'immagine con l'AI mentre i due si baciano.
Hamilton-Kim Kardashian, prima volta in pubblico al Super Bowl
La storia tra il sette volte campione mondiale di Formula 1 e la star americana sarebbe cominciata solo di recente, nonostante i due si conoscano da anni. Nelle ultime settimane si erano intensificate le voci soprattutto dopo la fuga d'amore in Europa che i due avrebbero trascorso tra Francia e Inghilterra. Una vacanza intima, lontana dai riflettori, che avrebbe rafforzato il loro rapporto. Arriviamo quindi al Super Bowl: evento sportivo globale per eccellenza che i due hanno scelto come cornice per la prima ucita pubblica di coppia.
Hamilton e l'amore
A quanto pare Hamilton non è un fuoriclasse solo alla guida della sua Ferrari. Il pilota britannico è stato legato per 8 anni alla ex cantante delle Pussycat Dolls Nicole Scherzinger. Il rapporto sarebbe terminato quando lei avrebbe scoperto la relazione clandestina che Hamilton stava intrattenendo con la modella caraibica Vivian Burkhardt. In seguito, dal 2017 al 2019, il pilota della Rossa è stato con la modella americana Winnie Harlow. Nel corso degli anni al pilota sono stati attribuiti innumerevoli flirt, da Rita Ora a Shakira, tuttavia mai confermati. Oggi nel suo cuore sembrerebbe esserci proprio. Kim Kardashian
Gli amori di Kim
Anche la celebrità americana è finita più volte al centro dei gossip per le sue presunte, o vere, frequentazioni dopo il suo divorzio dal rapper e produttore Kanye West, con cui ha 4 figli. Tra i nomi più famosi accostati alla Kardashian spiccano quelli dell'ex giocatore NBA Kris Humpries - con il quale si è sposata divorziando solamente 72 giorni dopo - il cantante Ray J - che fece uscire le famose "cassette" - e più di recente con il comico Pete Davidson: che si rese protagonista di un litigio sui social con l'ex marito di lei Kanye West. Nell'ultimo mese erano circolati dei rumors che la vedevano frequentare la giovane stella dei Lakers Luka Doncic: mai confermati. Dal basket alla Formula 1, Kim fa strage di sportivi.
