Hamilton e Kim Kardashian, non solo il bacio con l'AI : la prima uscita ufficiale è già virale

Nella notte del 60esimo Super Bowl in California, la copertina è stata presa dalle tribune. Le telecamere della NBC hanno sopreso il campione della Ferrari, Lewis Hamilton in compagnia dell'ex modella e imprenditrice Kim Kardashian. Avvistamento che sembrerebbe confermare i rumors delle scorse settimane su una presunta love story, dopo gli avvitasmenti a Londra e Parigi. I due, presenti sugli spalti del Levi's Stadium a Santa Clara, hanno catturato l'attenzione tra sguardi intensi e gesti affettuosi. E alle telecamere nulla è sfuggito. Il video è diventato subito virale sui social, dove qualcuno si è spinto oltre, realizzando un'immagine con l'AI mentre i due si baciano.