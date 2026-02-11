Tuttosport.com
Paratici e Pilar Fogliati scoperti a Roma, ma già in agosto a Londra...

L'ex ds Juve e l'attrice paparazzati nella Capitale, ma la relazione nasce ben prima come rivelato anche dalla diretta interessata
3 min
Paratici e Pilar Fogliati scoperti a Roma, ma già in agosto a Londra...

Dalle indiscrezioni ai rumors, fino a quella che sembra essere a tutti gli effetti un'ufficialità: l'uomo di cui parlava Pilar Fogliati qualche settimana fa sulle pagine di Chi, è proprio Fabio Paratici, fresco dirigente della Fiorentina. La coppia infatti è stata paparazzata proprio dal settimanale in due occasioni: la prima, mentre si scambiano un tenero bacio tra le strade di Roma, e la seconda mentre rientrano un appartamento. Scatti che ormai non lasciano più dubbi e che in qualche modo confermano la pizzicata in diretta tv ad agosto 2025.

Pilar Fogliati e Paratici, quella volta a Stamford Bridge

Già, perché non è la prima volta che Pilar e Paratici vengono beccati insieme. La prima volta infatti risale all'estate scorsa, precisamente il 17 agosto seduti vicini in tribuna durante una partita di Premier League, Chelsea-Crystal Palace: 10 secondi e i due finiscono sotto l'occhio indiscreto delle telecamere. Tanto basta, i vari screenshoot finiscono in breve tempo sul web e il gossip impazza a suon di commenti: "Ma in che senso Pilar Fogliati sta con...Fabio Paratici?!” , “Pilar Fogliati e Fabio Paratici la coppia più randomica mai uscita dal generatore automatico in questo finale di agosto” - queste solo alcune dei commenti. Quella però era stata un'occasione isolata, dato che l'attrice e l'ex dirigente della Juve, non si erano fatti più vedere insieme e attraverso canali non ufficiali c'era stata anche qualche smentita.  A quanto pare però la relazione è proseguita nel tempo e dopo svariati mesi la coppia è stata paparazzata di nuovo dal settimanale Chi non si è lasciato sfuggir l'occasione.

 

 

 

