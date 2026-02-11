Paratici e Pilar Fogliati scoperti a Roma, ma già in agosto a Londra...

Pilar Fogliati e Paratici, quella volta a Stamford Bridge

Già, perché non è la prima volta che Pilar e Paratici vengono beccati insieme. La prima volta infatti risale all'estate scorsa, precisamente il 17 agosto seduti vicini in tribuna durante una partita di Premier League, Chelsea-Crystal Palace: 10 secondi e i due finiscono sotto l'occhio indiscreto delle telecamere. Tanto basta, i vari screenshoot finiscono in breve tempo sul web e il gossip impazza a suon di commenti: "Ma in che senso Pilar Fogliati sta con...Fabio Paratici?!” , “Pilar Fogliati e Fabio Paratici la coppia più randomica mai uscita dal generatore automatico in questo finale di agosto” - queste solo alcune dei commenti. Quella però era stata un'occasione isolata, dato che l'attrice e l'ex dirigente della Juve, non si erano fatti più vedere insieme e attraverso canali non ufficiali c'era stata anche qualche smentita. A quanto pare però la relazione è proseguita nel tempo e dopo svariati mesi la coppia è stata paparazzata di nuovo dal settimanale Chi non si è lasciato sfuggir l'occasione.