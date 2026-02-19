"Tanti soldi per...": le rivelazioni inedite dell'ex fidanzata di Cristiano Ronaldo 

Prima di conoscere Georgina Rodriguez e Irina Shayk - le due storie più durature della vita sentimentale del fuoriclasse portoghese - Cristiano Ronaldo ha frequentato per breve tempo l'attrice britannica Gemma Atkinson . I due si sono conosciuti nel 2007, quando l'interprete di Lisa Hunter nella soap opera Hollyoaks era andata a vedere una partita del Manchester United, squadra di CR7 a quei tempi. La loro - breve - storia è tornata alla ribalta in questi giorni, quando la Atkinson ha parlato ai microfoni di Radio Key 103 riguardo un'offerta che le sarebbe stata fatta subito dopo la sua rottura con Ronaldo.

L'offerta all'attrice

Gemma Atkinson - famosa per aver recitato in Hollyoaks, Casualty ed Emmerdale - ha rilasciato delle dichiarazioni riguardo la sua passata relazione con Cristiano Ronaldo, quando il portoghese vestiva la maglia dello United, di cui l'attrice è grande tifosa. La Atkinson ha rivelato che poco dopo la sua rottura con CR7 avrebbe ricevuto un'offerta per parlare male di lui, ma che l'avrebbe prontamente rifiutata. "Quando ci siamo lasciati, mi hanno offerto un sacco di soldi per parlare male di lui, e non li volevo perché non avevo niente di negativo da dire, quindi non vedo alcun motivo per parlare male di lui".

Come è iniziata la love story

Quella tra Gemma Atkinson e Cristiano Ronaldo è stata poco più di una frequentazione. Iniziata nel 2007, è finita allo stesso modo in cui è iniziata: velocemente, terminando dopo appena quattro mesi. La Atkinson ha raccontato come è stata la prima uscita con il fuoriclasse di Madeira: "È stato davvero, davvero glamour. Siamo andati a casa mia e abbiamo bevuto tazze di tè e guardato Only Fools and Horses. Veramente". I due hanno poi condotto due vite separate. Gemma Atkinson dal 2018 fa coppia con il ballerino Gorka Marquez, con cui ha due figli: Mia (nata nel 2019) e Thiago (nato nel 2023). Il nome di Cristiano Ronaldo è invece rimasto legato a quello di Irina Shayk prima e Georgina Rodriguez poi, con cui ha fatto due figli: Alana Martina (nata nel 2017) e Bella Esmeralda (nata nel 2022).