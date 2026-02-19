Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

"Tanti soldi per...": le rivelazioni inedite dell'ex fidanzata di Cristiano Ronaldo 

L'attrice britannica ha rilasciato un'intervista ad un'emittente radiofonica svelando particolari dettagli sulla relazione con CR7
3 min

Prima di conoscere Georgina Rodriguez e Irina Shayk - le due storie più durature della vita sentimentale del fuoriclasse portoghese - Cristiano Ronaldo ha frequentato per breve tempo l'attrice britannica Gemma Atkinson. I due si sono conosciuti nel 2007, quando l'interprete di Lisa Hunter nella soap opera Hollyoaks era andata a vedere una partita del Manchester United, squadra di CR7 a quei tempi. La loro - breve - storia è tornata alla ribalta in questi giorni, quando la Atkinson ha parlato ai microfoni di Radio Key 103 riguardo un'offerta che le sarebbe stata fatta subito dopo la sua rottura con Ronaldo.

L'offerta all'attrice

Gemma Atkinson - famosa per aver recitato in Hollyoaks, Casualty ed Emmerdale - ha rilasciato delle dichiarazioni riguardo la sua passata relazione con Cristiano Ronaldo, quando il portoghese vestiva la maglia dello United, di cui l'attrice è grande tifosa. La Atkinson ha rivelato che poco dopo la sua rottura con CR7 avrebbe ricevuto un'offerta per parlare male di lui, ma che l'avrebbe prontamente rifiutata. "Quando ci siamo lasciati, mi hanno offerto un sacco di soldi per parlare male di lui, e non li volevo perché non avevo niente di negativo da dire, quindi non vedo alcun motivo per parlare male di lui".

Come è iniziata la love story

Quella tra Gemma Atkinson e Cristiano Ronaldo è stata poco più di una frequentazione. Iniziata nel 2007, è finita allo stesso modo in cui è iniziata: velocemente, terminando dopo appena quattro mesi. La Atkinson ha raccontato come è stata la prima uscita con il fuoriclasse di Madeira: "È stato davvero, davvero glamour. Siamo andati a casa mia e abbiamo bevuto tazze di tè e guardato Only Fools and Horses. Veramente". I due hanno poi condotto due vite separate. Gemma Atkinson dal 2018 fa coppia con il ballerino Gorka Marquez, con cui ha due figli: Mia (nata nel 2019) e Thiago (nato nel 2023). Il nome di Cristiano Ronaldo è invece rimasto legato a quello di Irina Shayk prima e Georgina Rodriguez poi, con cui ha fatto due figli: Alana Martina (nata nel 2017) e Bella Esmeralda (nata nel 2022).

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Gossip

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS