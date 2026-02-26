"Io la regina delle cornute", la ex di Keita ci va giù pesante. E arriva una risposta incredibie

Aveva fatto molto discutere la vicenda tra l'ex giocatore di Lazio e Inter tra le altre Keita Balde e la sua compagna di allora Simona Guatieri . I due erano finiti al centro del gossip dopo che era trapelato il tradimento di lui con Wanda Nara , durante un soggiorno a Dubai. In seguito era arrivato un pentimento che sembrava aver fatto rientrare la situazione, come testimonia anche l'intervista in televisione della stessa Guatieri , ma ora sarebbe arrivata una nuova separazione tra i due, con il giocatore del Monza che sarebbe letteralmente sparito. Le dichiarazioni della modella, riportare sui social, sono state commentate da un'altra ex di un calciatore passato per Roma: Radja Nainggolan , che alla compagna dei tempi avrebbe riservato lo stesso trattamento.

Il tradimento e il perdono

"Sono la regina delle cornute. Keita mi ha tradito (come sappiamo tutti), lo sanno pure i muri della vicenda Wanda Nara, che non voglio nemmeno nominare. Purtroppo, se ne è parlato per anni di questa situazione, perché come tu sai, dopo che io mi sono separata, si sono separati anche lei e Icardi; quindi, in tribunale venivano riportati i tradimenti di lei, i tradimenti di lui...". Poi il perdono: “Per fermare la voragine di notizie vado in tv (a Verissimo) e dico che siamo tornati insieme. Ma dentro di me qualcosa si era rotto, lo sapevo”. Nonostante tutto, aveva deciso di riprovarci: “Ho tentato di cancellare l’ombra di Wanda Nara e del caos che mi ha soffocato per anni”. Queste le dichiarazioni di Simona Guatieri riguardo a quello che era successo nel momento del primo allontanamento da Keita. Tra i commenti sotto al post dell'autore di questa esclusiva, non è passato inosservato il commento della ex moglie di Radja Nainggolan: Claudia Lai, che ha infatti scritto: "Tranquilla Simona, se tu sei la regina io sono l'IMPERATRICE".

La scomparsa e l'addio

Si erano separati, poi tornati insieme. La seconda rottura arriva all’improvviso. “Un mese fa è uscito di casa per andare ad allenarsi con il Monza ed è sparito. Telefono spento. Segreteria spagnola. Lì ho capito tutto”. Era l’11 gennaio. “Un giorno va ad allenamento con uno zainetto piccolo e mi è sembrato strano; quindi, gli ho chiesto se sarebbe rientrato a casa. Non è mai più tornato, è andato via. Era una domenica, aveva un allenamento la mattina e poi è andato via. L’ho chiamato, gli ho scritto, ho chiamato le mogli degli altri giocatori per cercare di capire se i mariti erano tornati a casa. Ho provato a richiamarlo, ma niente. A un certo punto, dopo l’ennesima chiamata è partita la segreteria telefonica spagnola, quindi ho immaginato che fosse andato in Spagna, visto che la sua casa è Barcellona”. E conclude con parole definitive: “Gli auguro il meglio, davvero. L’amore? Quello è finito, mi dispiace. Addio Keita”.