Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Jutta Leerdam senza parole per il super regalo olimpico del fidanzato: prezzo da capogiro

La sorpresa del pugile alla pattinatrice olandese, fresca di medaglia a Milano-Cortina, è diventata subito virale
2 min
Jutta Leerdam senza parole per il super regalo olimpico del fidanzato: prezzo da capogiro

Continua la favola di Jutta Leerdam: pattinatrice olandese salita alla ribalta delle cronache per via delle sue prestazioni ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina. Leerdam ha conquistato due medaglie: un oro nei 1000 metri, in cui ha infranto il record mondiale con il tempo di 1:12.31, e un argento nei 500 metri. Per premiare i risultati della sua compagna, il pugile e influencer Jake Paul, insieme alla pattinatrice olandese dal 2023, le ha fatto trovare una sorpresa da circa 500.000 euro nel giardino di casa. I due si supportano continuamente a vicenda e questo regalo rende ancora più forte la loro relazione.

La Mercedes Classe G da 500mila euro in giardino

Nel video condiviso dall'americano sul suo profilo Instagram, Jutta Leerdam viene condotta nel giardino con gli occhi coperti. Ad aspettarla c'è una Mercedes Classe G Brabus bronzo dal costo di circa 500.000 euro con un vistoso fiocco rosso a corredo. Il colore non è una scelta casuale, come si evince dalla descrizione del post: "Solo il meglio per la mia regina. Ha lavorato sodo per l'oro e l'argento, e così le ho regalato un Classe G color bronzo". Il video prosegue con le inquadrature dell'interno della macchina e della prova su strada del nuovo gioiellino della pattinatrice olandese. Fuori dal ghiaccio e dal ring, la coppia è inseparabile da quando ha reso pubblica la loro relazione, viaggiando spesso insieme per combattimenti, campi di allenamento ed eventi di pattinaggio. Paul è stato visto a sostegno della compagna nelle competizioni in tutta Europa e Leerdam ha ricambiato il favore a bordo ring per i suoi incontri di boxe.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Gossip

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS