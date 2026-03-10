Jutta Leerdam senza parole per il super regalo olimpico del fidanzato: prezzo da capogiro

Continua la favola di Jutta Leerdam : pattinatrice olandese salita alla ribalta delle cronache per via delle sue prestazioni ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina. Leerdam ha conquistato due medaglie: un oro nei 1000 metri, in cui ha infranto il record mondiale con il tempo di 1:12.31, e un argento nei 500 metri. Per premiare i risultati della sua compagna, il pugile e influencer Jake Paul , insieme alla pattinatrice olandese dal 2023, le ha fatto trovare una sorpresa da circa 500.000 euro nel giardino di casa. I due si supportano continuamente a vicenda e questo regalo rende ancora più forte la loro relazione.

La Mercedes Classe G da 500mila euro in giardino

Nel video condiviso dall'americano sul suo profilo Instagram, Jutta Leerdam viene condotta nel giardino con gli occhi coperti. Ad aspettarla c'è una Mercedes Classe G Brabus bronzo dal costo di circa 500.000 euro con un vistoso fiocco rosso a corredo. Il colore non è una scelta casuale, come si evince dalla descrizione del post: "Solo il meglio per la mia regina. Ha lavorato sodo per l'oro e l'argento, e così le ho regalato un Classe G color bronzo". Il video prosegue con le inquadrature dell'interno della macchina e della prova su strada del nuovo gioiellino della pattinatrice olandese. Fuori dal ghiaccio e dal ring, la coppia è inseparabile da quando ha reso pubblica la loro relazione, viaggiando spesso insieme per combattimenti, campi di allenamento ed eventi di pattinaggio. Paul è stato visto a sostegno della compagna nelle competizioni in tutta Europa e Leerdam ha ricambiato il favore a bordo ring per i suoi incontri di boxe.