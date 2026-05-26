Diletta Leotta con Loris Karius e la sua Asia: che giornata a Gardaland!

MILANO - Una giornata di sole, sorrisi e tempo di qualità in famiglia per Diletta Leotta, che ha scelto di concedersi una parentesi speciale a Gardaland Resort insieme al marito Loris Karius, portiere dello Schalke 04 neo promosso in Bundesliga e alla piccola Aria, accompagnati da amici e familiari. Tra una passeggiata in Fantasy Kingdom con l’iconico Albero di Prezzemolo e un giro a bordo delle attrazioni family, da Peppa Pig Land all’intramontabile e romantica Giostra Cavalli, tra i momenti più apprezzati dalla famiglia anche la DoReMi Farm, tra selfie ricordo e un’atmosfera giocosa e coinvolgente. Per Karius è stata la stagione della rinascita: arrivato a gennaio 2025 tra lo scetticismo generale, si è preso il posto da titolare e mantenendo per 12 volte la porta inviolata è stato tra i protagonisti della promozione. E Diletta, dopo il trionfo, gli ha dedicato un dolcissimo post: «Il calcio è il mio lavoro. Ma prima ancora, è una scuola di vita. Perché questo sport sa essere duro, a volte spietato… Ti espone, ti mette alla prova, ti fa cadere davanti a tutti. Ma se trovi la forza di restare, di crederci ancora, prima o poi ti riporta esattamente dove meriti di essere. Io quella forza l’ho vista da vicino. Nei silenzi, nei momenti difficili, nei giorni in cui sarebbe stato più facile mollare. E oggi non è solo una vittoria. È una rinascita. È amore per quello che fai. È coraggio. Orgogliosa di te. Come donna, come moglie… E quasi mamma bis. Sempre».