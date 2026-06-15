Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Temptation Island, uno dei fidanzati ha un passato in un club di Serie A: ecco chi è

Tra i protagonisti della nuova edizione del docu-reality di Canale 5 c'è anche un calciatore
3 min
Temptation Islandnapoli
Temptation Island, uno dei fidanzati ha un passato in un club di Serie A: ecco chi è

La nuova edizione di Temptation Island è ormai alle porte. Il programma di Canale5 inizierà mercoledì 24 giugno, ma abbiamo già avuto la possibilità di conoscere le coppie che andranno a comporre il cast della trasmissione, grazie ai video-presentazione. Tra queste è presente la coppia formata da Diamante e Bernadette: i due sono fidanzati da oltre 16 anni: lei vorrebbe sposarsi, lui invece dice di non essere ancora pronto. “Non mi fa una promessa futura. Mi aspetto che dopo questa esperienza si decida a fare il passo altrimenti saremo costretti a separarci”, ha spiegato Bernadette. Diamante ha accettato di partecipare e di mettersi alla prova: "Voglio capire perché non riesco a dare a Bernadette quello che mi chiede da tanto tempo". Quello che in molti non sanno, però, è che Diamante ha un passato in uno dei club calcistici più importanti d'Italia.

 

 

Chi è Diamante Crispino

Diamante Crispino è un calciatore classe 1994, di ruolo portiere. Crispino ha mosso i primi passi nello Sporting Caivano, mettendosi in mostra e venendo successivamente aggregato al settore giovanile del Napoli. Il debutto in prima squadra con la maglia azzurra addosso non avverrà mai, dato che il portiere - nella stagione 2013/2014 - non ottiene nemmeno una presenza, venendo girato lo stesso anno in prestito al Como: al tempo militante in Serie C. Scaduto il prestito, passa a titolo definitivo ai lariani, con cui mette insieme 47 presenze, di cui 7 in Serie B durante la stagione 2015/2016. Quello rimane il punto più alto della carriera di Crispino: seguono due anni al Bisceglie, mezza stagione al Siracusa, una stagione con - in ordine - Casertana, Virtus Francavilla, Pianese e Molfetta. Nel 2023 approda al Sora, in Serie D, terminando il proprio contratto nel 2024 e passando poi ai Nerostellati Frattese, nello stesso campionato. Queste sono le ultime informazioni che si hanno sull carriera di Diamante Crispino. Oggi il portiere è pronto a una nuova avventura nel piccolo schermo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Gossip

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS