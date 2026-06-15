Temptation Island, uno dei fidanzati ha un passato in un club di Serie A: ecco chi è

La nuova edizione di Temptation Island è ormai alle porte. Il programma di Canale5 inizierà mercoledì 24 giugno, ma abbiamo già avuto la possibilità di conoscere le coppie che andranno a comporre il cast della trasmissione, grazie ai video-presentazione. Tra queste è presente la coppia formata da Diamante e Bernadette: i due sono fidanzati da oltre 16 anni: lei vorrebbe sposarsi, lui invece dice di non essere ancora pronto. “Non mi fa una promessa futura. Mi aspetto che dopo questa esperienza si decida a fare il passo altrimenti saremo costretti a separarci”, ha spiegato Bernadette. Diamante ha accettato di partecipare e di mettersi alla prova: "Voglio capire perché non riesco a dare a Bernadette quello che mi chiede da tanto tempo". Quello che in molti non sanno, però, è che Diamante ha un passato in uno dei club calcistici più importanti d'Italia.