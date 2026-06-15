Temptation Island, uno dei fidanzati ha un passato in un club di Serie A: ecco chi è

La nuova edizione di Temptation Island è ormai alle porte. Il programma di Canale5 inizierà mercoledì 24 giugno, ma abbiamo già avuto la possibilità di conoscere le coppie che andranno a comporre il cast della trasmissione, grazie ai video-presentazione. Tra queste è presente la coppia formata da Diamante e Bernadette: i due sono fidanzati da oltre 16 anni: lei vorrebbe sposarsi, lui invece dice di non essere ancora pronto. “Non mi fa una promessa futura. Mi aspetto che dopo questa esperienza si decida a fare il passo altrimenti saremo costretti a separarci”, ha spiegato Bernadette. Diamante ha accettato di partecipare e di mettersi alla prova: "Voglio capire perché non riesco a dare a Bernadette quello che mi chiede da tanto tempo". Quello che in molti non sanno, però, è che Diamante ha un passato in uno dei club calcistici più importanti d'Italia.
Chi è Diamante Crispino
Diamante Crispino è un calciatore classe 1994, di ruolo portiere. Crispino ha mosso i primi passi nello Sporting Caivano, mettendosi in mostra e venendo successivamente aggregato al settore giovanile del Napoli. Il debutto in prima squadra con la maglia azzurra addosso non avverrà mai, dato che il portiere - nella stagione 2013/2014 - non ottiene nemmeno una presenza, venendo girato lo stesso anno in prestito al Como: al tempo militante in Serie C. Scaduto il prestito, passa a titolo definitivo ai lariani, con cui mette insieme 47 presenze, di cui 7 in Serie B durante la stagione 2015/2016. Quello rimane il punto più alto della carriera di Crispino: seguono due anni al Bisceglie, mezza stagione al Siracusa, una stagione con - in ordine - Casertana, Virtus Francavilla, Pianese e Molfetta. Nel 2023 approda al Sora, in Serie D, terminando il proprio contratto nel 2024 e passando poi ai Nerostellati Frattese, nello stesso campionato. Queste sono le ultime informazioni che si hanno sull carriera di Diamante Crispino. Oggi il portiere è pronto a una nuova avventura nel piccolo schermo.