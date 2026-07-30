Ronaldo e Georgina, niente matrimonio: dalla presunta partecipazione alla data, cosa è successo

Sembrava tutto pronto per il fatidico "sì". Una data, una location da favola e persino un rigido dress code per gli invitati: gli ingredienti perfetti per trasformare il matrimonio di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez nell'evento mondano dell'estate . Nel giro di poche ore, però, il castello di indiscrezioni è crollato. Le voci, rimbalzate tra tv portoghesi e social network, sono state infatti smentite, riportando la coppia al centro dell'attenzione più per il clamore mediatico che per un imminente passo verso l'altare.

La presunta partecipazione di nozze e la data del matrimonio

A far esplodere il caso è stato il programma televisivo portoghese V+ Fama, che ha mostrato quella che sarebbe stata la partecipazione di nozze di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez. Secondo quanto riportato dalla trasmissione, la coppia avrebbe dovuto sposarsi sabato 1° agosto alle ore 17 nella suggestiva Quinta da Regaleira, a Sintra, una delle location più iconiche del Portogallo. Il presunto invito conteneva anche un dettaglio che ha subito fatto discutere: agli ospiti sarebbe stato richiesto di presentarsi con un abito nero, una scelta insolita per un matrimonio e che ha contribuito ad alimentare curiosità e dibattito sui social. In poche ore la notizia è diventata virale, con molti convinti che il cinque volte Pallone d'Oro fosse finalmente pronto a convolare a nozze con la compagna, a un anno dall'annuncio ufficiale del loro fidanzamento.

La smentita e perché le nozze non si faranno

A spegnere l'entusiasmo è stata però ¡HOLA!, che ha riferito di aver verificato direttamente la notizia, confermando che il matrimonio non è in programma per questo fine settimana e che le indiscrezioni circolate nelle ultime ore sono prive di fondamento. Al momento Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez non hanno annunciato alcuna data ufficiale per le nozze. Inoltre, gli impegni professionali del fuoriclasse portoghese renderebbero complicata l'organizzazione di una cerimonia di questo livello nel giro di pochi giorni. Per questo motivo, l'ipotesi più plausibile resta quella di un matrimonio fissato più avanti. Per ora, dunque, nessun matrimonio da sogno alle porte: quella che sembrava la notizia dell'estate si è rivelata soltanto l'ennesima indiscrezione destinata ad alimentare il grande interesse che continua a circondare una delle coppie più seguite del panorama internazionale.