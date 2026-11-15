Ve la ricordate? La ex di Sinner si sposa! Annuncio social con tanto di anello

"Non vedo l'ora di iniziare il nostro prossimo capitolo" - una dolce frase con annessa la foto di un romantico bacio e un prezioso anello. Così la ex di Jannik Sinner, Anna Kalinskaya, ha annunciato ai suoi follower che presto convolerà a nozze. La tennista russa, dopo la fine della relazione con il campione azzurro, ufficializzata a maggio 2025, ha ripreso a frequentare l'ex fidanzato che ora diventerà proprio il suo futuro marito. Il suo nome è Tomas Ferrari ed è originario dell'Argentina. È un uomo molto riservato e di lui non si conoscono ulteriori dettagli. Il suo profilo social, che tiene privato, vanta un migliaio di follower. L'unica certezza è che non appartiene al mondo del tennis come i precedenti fidanzati di Anna, ma segue spesso la compagna durante i vari tornei in giro per il mondo e negli ultimi tempi è stato avvistato sugli spalti insieme al cagnolino di lei. L'annuncio social delle future nozze ha riscosso molto successo e in pochi minuti sono arrivati tantissimi like e commenti.