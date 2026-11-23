Federica Nargi in punta di fioretto sui social contro Noemi Bocchi . Tutta colpa di un giochino innocente organizzato da Rai Radio 2 nel backstage di Ballando con le Stelle . Ovviamente il frutto della discordia altro non è che quello di...Alessandro Matri . La compagna di Francesco Totti e il suo maestro Giovanni Pernice hanno partecipato a un simpatico quiz : in mano avevano le card con la faccia di tutti i concorrenti del dating show e dovevano rispondere alle domande dell'intervistatrice Chiara Carcano scegliendo proprio dal mazzo di carte. Dopo diverse domande è arrivata anche quella "scomoda". "Alla tua amica single chi presenteresti per un date?" - "Eeeee...questo gli presenterei" - la risposta di Noemi Bocchi mentre mostra la card con la faccia di Matri . Poi ridendo aggiunge: "Chi gli vuoi presentare? Non lo so". E poi mentre continua a cercare tra gli altri concorrenti: "Questo questo top", indicando Riccardo Rossi".

La replica di Federica Nargi

L'innocente giochino, ma soprattutto la risposta non è sfuggita a Federica Nargi. Lady Matri, che più volte ha sottolineato di essere gelosa del compagno, ha replicato con stile a Noemi Bocchi. La showgirl ha lasciato un commento sotto il video postato sui social da Rai Radio 2: "Mi sembra giusto presentare ad un’amica single un uomo “sposato” con figlie" - a cui ha aggiunto diverse faccine che ridono. Ovviamente la reazione della Nargi ha scatenato ulteriori commenti: "No vabbè adoro...dovevi solo risponderle...non distruggerla" , "Cavolo...ti stimo". C'è anche chi non ha minimamente apprezzato l'uscita della Bocchi e l'ha attaccata duramente: "Lei è abituata, cosa ti aspetti?" , "È il suo modus operandi". Insomma è bastato un piccolo gioco innocente per scatenare il web, la Nargi però sembra averla presa con filosofia anche se dietro al simpatico commento non è escluso che si possa nascondere una velata frecciatina.