Insuperabili: quando il calcio abbatte le barriere e costruisce inclusione. Così in 13 anni è cambiato tutto

La storia di Insuperabili ha inizio quasi per caso, da un'esigenza che si trasforma in un'opportunità di creare un qualcosa di nuovo. Il progetto prende vita quando tre amici, Davide Leonardi, Ezio Grosso e Attila Malfatti, si trovano di fronte a una realtà quasi inaspettata. Anno 2012, in Italia non esistono scuole calcio per persone con disabilità. L'input arriva dalla necessità di trovare una soluzione per Micaela, nipote di Attila e ragazza con Sindrome di Down.