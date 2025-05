5 milioni di motivi per credere nell’inclusione: il messaggio degli Insuperabili e il video virale di Fabio

I social e l’inclusione. Un tema spesso trattato, un connubio difficile in un mondo popolato di haters, dove spesso è facile sfogare frustrazioni, rabbia, risentimento. Una via irta di ostacoli, ma non per questo impossibile.

La prova? Basta aprire il profilo Instagram degli Insuperabili, la squadra di calcio per persone con disabilità più celebre in Italia. Lì, si può trovare, in evidenza, un video che ha fatto il giro del web, totalizzando oltre 5 milioni di visualizzazioni, 225.000 “mi piace”, oltre 1.500 commenti e 4.000 condivisioni. Numeri da record, se si considera che la Community della squadra nata a Torino nel 2012 è di 37.000 utenti.

Per una società come gli Insuperabili che dal 2012 si batte per mandare messaggi positivi e rendere il mondo più inclusivo tramite lo sport, sono numeri che danno speranza e spronano la società a proseguire in questa direzione.

L'ondata positiva sui social e il doppio gol di Fabio

Facciamo un passo indietro, il protagonista di questo video è Fabio Cicchelli, uno dei senatori della prima squadra ufficiale C21, composta da atleti con Sindrome di Down. Fabio, con una prodezza dalla distanza, ha segnato non uno ma due gol. Il primo, quello realizzato in campo, il secondo quello che ha letteralmente fatto il giro del mondo sui canali di comunicazione degli Insuperabili, dimostrazione del fatto che lo sport è uno strumento molto potente di inclusione. Tolta qualche erba cattiva che purtroppo è sempre presente nei commenti di video come questi, Fabio è stato inondato anche di commenti positivi che hanno suscitato l’attenzione di volti noti nel mondo del calcio.

Giorgio Chiellini, ex capitano della Juventus e della Nazionale italiana, nonché testimonial di Insuperabili, ha condiviso sul suo profilo Instagram il video, contribuendo alla sua diffusione virale, ma non è stato il solo; infatti, il video ha ricevuto diversi like da calciatori famosi come Mario Balotelli, Rafael Leao, Lorenzo De Silvestri, Mattia Aramu e Riccardo Meggiorini. Tutto ciò dimostra come i social se utilizzati nel modo corretto siano un mezzo estremamente potente per educare e cambiare la nostra società in meglio, perché alle volte basta un like o un commento positivo per rendere la vita di qualcuno migliore.

Antonello Muto, allenatore della prima squadra ufficiale C21 e dello stesso Fabio, da oltre quattro anni dentro la famiglia Insuperabili, ha condiviso con orgoglio l’importanza di questo straordinario traguardo: “La nostra realtà è ancora sconosciuta a molte persone e vedere tutto questo interesse e una simile curiosità è bellissimo. – commenta – Noi vediamo crescere quotidianamente questi ragazzi e sappiamo di cosa sono capaci in campo, per noi non è una sorpresa. I risultati di questo video ci emozionano, ma siamo consapevoli che il percorso per l’inclusione è lungo”.

“Il nostro sport ha molte potenzialità ancora sconosciute. Il rapporto con gli atleti è uno scambio reciproco, noi diamo tanto ma riceviamo ancora di più. Un altro aspetto del nostro lavoro è sviluppare l’autonomia personale. Fabio e tutti i suoi compagni si impegnano al massimo in tutto quello che fanno. Lui è un ragazzo che ci mette amore e passione dal momento in cui arriva al campo a quando se ne va, giorno dopo giorno, riempiendoci di orgoglio e facendoci capire che la strada è quella giusta”.

Muto conclude: “Dobbiamo ancora lavorare tanto per far sì che questi risultati siano all’ordine del giorno, ma qualcosa si sta muovendo, il mondo si sta accorgendo di noi. Il rapporto con questi ragazzi è qualcosa di incredibile, sono affezionatissimo a tutti loro e questo staff speciale. Ogni giorno quello che ricevo da questi ragazzi mi spinge ad andare avanti, la loro voglia e la loro gioia sono molto contagiose”.