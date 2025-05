Capitano in campo e (da imprenditore) nella vita: il viaggio di Gianluca Li Vecchi

Padre, marito, imprenditore e capitano della squadra CP - riservata ad atleti con cerebrolesione - degli Insuperabili, nonché della squadra che disputa il campionato II Livello FIGC DCPS.

E poi tanto, tanto altro. Due volte campione d’Italia da protagonista e un ruolo da leader dentro il manto erboso ma anche fuori, quando e dove serve farsi sentire, nei momenti cruciali di una stagione

Questo è Gianluca Li Vecchi: mille valori nemmeno lontanamente scalfiti dalla emiparesi diagnosticata alla nascita.

I titoli nazionali conquistati nel 2023 e 2024 con la squadra CP portano la sua griffe indelebile, con gol e una personalità coinvolgente: prestazioni in campo, quindi, ma anche la voglia di emergere come leader all’interno dello spogliatoio.

Impegno, umiltà e serietà questa è la formula per costruire un rapporto sano, di crescita e fiducia sia in campo che nel lavoro secondo Gianluca, cresciuto, nella sua vita, a gnocchi e pallone. Un percorso netto, visto che da piccolo prendeva a calci qualsiasi cosa gli capitasse a tiro, e culminato con la fascia al braccio della squadra biancoblù “In quanto capitano ho una grande responsabilità verso i miei compagni di squadra. Devo cercare di sempre essere un esempio, sia nei momenti facili che in quelli più difficili. I valori che porto in campo sono gli stessi che metto nel mondo del lavoro e che cerco di trasmettere ai miei compagni”.

La fiducia, quindi, come elemento cardine: per questo, col passare degli anni, Li Vecchi è diventato una vera e propria chioccia all’interno dello spogliatoio; un fratello maggiore che mette anima, cuore e polmoni per se stesso e per i suoi compagni di squadra: “Quando indosso quelle scarpette il mondo attorno a me si ferma e mi sembra di volare. Per me quindi è impensabile fermarmi…”