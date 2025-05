Dall’amputazione al ritorno in campo: Feliciano Cosma, il lupo che ha ritrovato il suo branco

“Ho vissuto questo trauma con dignità, come mi ha insegnato mio papà, sempre col sorriso e scherzandoci su”, così Feliciano Cosma, atleta della squadra amputati di Insuperabili racconta la sua esperienza dopo aver perso la gamba in un incidente stradale a 36 anni.

Perché ci sono momenti che cambiano la vita per sempre. Quei momenti in cui solo dentro te stesso puoi trovare la forza per reagire e andare oltre. Feliciano il coraggio l’ha trovato ripensando alle parole di papà Enzo, ai suoi suggerimenti e consigli.

Perché a volte si può affrontare una tragedia e ricostruirsi. Giorno dopo giorno, passo dopo passo.

Sempre con un pallone in mano, sia prima che dopo l’incidente. Sì, perché è proprio il calcio il filo rosso che lega la vita dell'atleta degli Insuperabili: per seguire la sua passione, Feliciano ha girato l’italia, prima della sliding door rappresentata dall’amputazione: “Sicuramente quanto successo mi ha cambiato la vita - racconta -, ma ora sono in grado di apprezzare molto di più le piccole cose. Io sono felice di ciò che sto vivendo e sono grato perché intanto è nata anche Ginevra, mia figlia, per la quale vado avanti ogni giorno”.

La nuova avventura con gli amputati

Trasformare la sorte avversa e ricamarci un abito su misura adatto alla sua nuova vita, questo è ciò che ha fatto Cosma, che nel 2023 ha deciso di tornare in campo, con il team riservato agli Amputati degli Insuperabili. Sempre a testa alta e con il sorriso: “Non nego che ero un po’ scettico all’inizio, non mi piaceva l’idea di giocare con le stampelle”. Ma i dubbi hanno poi lasciato spazio all’entusiasmo derivante dal poter vivere un’esperienza che ha superato le sue aspettative: “Ora non ho più alcuna esitazione e anzi non posso fare a meno di stare con i miei compagni. Mi sento vivo, mi mancava tutto questo. Penso ai momenti in cui sto nello spogliatoio con i compagni o all’odore dell’erba del campo”.

Perché le passioni non finiscono, magari stanno lì in un angolino, in attesa che una miccia le faccia divampare di nuovo: “È bastato un allenamento e ho capito che il calcio mi mancava molto e che quello che stavo facendo mi rende felice”.

Ora Feliciano, dall’alto della sua esperienza, ha uno scopo: quello di mettersi a disposizione dei compagni, soprattutto i più giovani, ai quali cerca di dispensare consigli e suggerimenti. Tutto con il suo mantra: “Non è il branco ad aver bisogno del lupo, ma il lupo ad aver bisogno del branco”. Sì, il lupo è tornato e ha trovato un nuovo branco. E no, non vuole proprio più farne a meno.