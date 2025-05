Simone Delle Rose e le 200 presenze con Insuperabili: un traguardo storico per il portiere simbolo dell’inclusione

Sabato 25 gennaio 2025, in occasione della partita contro il Milan, Simone Delle Rose ha scritto una pagina importante della sua carriera e della storia di Insuperabili, la più importante società di calcio in Italia per persone con disabilità. Entrato in campo nel secondo tempo, il portiere ha raggiunto la sua 200esima presenza ufficiale con la maglia della squadra, un traguardo che va oltre il semplice numero.

Raggiungere un simile obiettivo significa molto più che collezionare presenze: è la dimostrazione concreta di quanto una realtà possa avere valore quando riesce a lasciare un segno e a offrire opportunità di crescita reali. Simone è la prova vivente di questo, un esempio di costanza, passione e fiducia in un progetto che gli ha permesso di esprimere al meglio il suo talento. Il suo impegno dimostra come lo sport possa essere uno strumento fondamentale di inclusione sociale e crescita personale. Simone, ragazzo autistico, è oggi uno dei simboli della squadra che milita nel primo livello del campionato FIGC DCPS, dedicato ad atleti con disabilità intellettiva. La sua storia è la dimostrazione concreta che lo sport può abbattere barriere e creare percorsi duraturi, dando spazio a chi, come lui, crede fortemente in un sogno e lavora ogni giorno per realizzarlo.

Un traguardo importante per Delle Rose

Raggiungere le 200 presenze con la stessa maglia non è cosa da tutti, e Simone Delle Rose ha vissuto questo momento con grande emozione: “L'ho atteso da tanto tempo e non ringrazierò mai abbastanza tutti quelli che mi hanno dato la possibilità di raggiungere questo traguardo”, ha raccontato il portiere.

Eppure, se avessero detto a Simone all’inizio del suo percorso che sarebbe arrivato a questa cifra, non ci avrebbe creduto: “Se dovessi dirti la verità, no, non mi sarei mai aspettato di arrivare alle 200 presenze”, ha ammesso con sincerità.

Nel ripercorrere la sua avventura con Insuperabili, Delle Rose ha menzionato alcuni dei momenti più emozionanti vissuti in campo: “Di momenti incredibili ce ne sono stati tanti: la vittoria della No Barriers European SuperCup in Polonia, la trasferta a Valencia a casa della Fundación Levante UD, la partecipazione alla Gothia Cup in Svezia e ovviamente la mia prima presenza ufficiale nella prima squadra”.

Ma per Simone il viaggio non si ferma qui. Il portiere ha già fissato i suoi prossimi obiettivi: “Vincere lo scudetto FIGC DCPS, crescere sia nell’ambito sportivo che in quello sociale e, ovviamente, dare il massimo per raggiungere le 300 o più presenze”.

Il traguardo di Delle Rose è un simbolo di quanto lo sport possa essere un motore di crescita e inclusione. Insuperabili continua a dimostrare che il calcio non ha barriere e che ogni traguardo raggiunto dai suoi atleti è una vittoria per tutto il movimento.