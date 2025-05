Da un tirocinio a pilastro e socia di Insuperabili: Annalisa Cerrone e un viaggio lungo 12 anni

Passato, presente e futuro. Ci sono incontri che cambiano la vita, creando strade alternative a quelle inizialmente immaginate. Annalisa Cerrone è una dei tre soci di Insuperabili e ha visto una semplice scuola calcio per atlete e atleti con disabilità trasformarsi in una realtà solida nel panorama nazionale. Oggi la Fondazione EcoEridania Insuperabili conta oltre 800 atleti, 250 coach e 18 sedi in Italia ed è diventata un punto di riferimento per l’insegnamento del calcio a persone con disabilità a livello nazionale. E pensare che, ripercorrendo il suo cammino, Annalisa ammette: “Quando ho conosciuto Insuperabili, stavo pensando di cercare di spostarmi in un altro ambito”. Non male per colei che è stata tra le prime psicologhe del progetto e che oggi è un punto di riferimento per tutti coloro che transitano da Corso Unione Sovietica, casa degli Insuperabili a Torino.



Perché non voleva più lavorare nell’ambito della disabilità?

Avevo già collaborato con diverse Associazioni ed Enti e sentivo il bisogno di cambiare percorso. Stavo seguendo un Master in Psicologia dello Sport quando ho scoperto Insuperabili. Ho deciso comunque di fare un tirocinio e da lì è iniziata un’avventura inaspettata. A volte la vita sorprende proprio quando meno te lo aspetti.

Cosa l’ha fatta cambiare idea?

Mi ha colpito l’approccio professionale di Insuperabili. Avevo già maturato esperienza nel settore, ma sentivo la necessità di lavorare con un metodo differente, maggiormente incentrato sull’insegnamento dello sport. Le conoscenze pregresse mi sono servite tantissimo, ma mi piaceva l’idea di poter creare un contesto che permettesse a figure professionali quali i laureati in scienze motorie, per esempio, di interagire nel mondo del terzo settore che di solito è appannaggio dei soli volontari. Sono entrata in un team tutto al maschile, un'esperienza impegnativa ma formativa. Sono dovuta uscire dai miei studi di psicologa e ho dovuto imparare a confrontarmi e lavorare assieme a figure completamente differenti. Per esempio, Ezio e Davide arrivano dagli studi di economia e riuscire a utilizzare un linguaggio condiviso è stata una grande sfida. Ero anche la prima psicologa del progetto per quanto riguardava le prime squadre con atleti sia adolescenti che adulti che partecipavano a campionati.

Nel 2013 avrebbe mai immaginato di arrivare fin qui?

No, sarebbe stato impossibile da prevedere. Forse mi sarei anche spaventata. Oggi siamo una realtà strutturata e complessa, con responsabilità importanti. All’inizio eravamo in pochi: io, Davide Leonardi, Ezio Grosso e tre educatori, con appena 15 atleti. Poi la crescita è stata esponenziale.

C’è stato un momento in cui ha realizzato davvero questa trasformazione?

Più che un momento preciso, è stato un percorso. Oggi la vera sfida è mantenere quella dimensione intima e familiare. Con la crescita diventa sempre più difficile coltivare i legami costruiti nel tempo. Inoltre, più cresciamo e più è difficile far passare che cosa significhi davvero Insuperabili per le persone che magari si sono inserite da poco nella realtà. Fargli capire quali sono i nostri valori, la nostra vision e dove vogliamo arrivare.

Come riesce a mantenere vivi questi rapporti?

Con lo staff e le sedi più consolidate è più semplice. Da gennaio ho ricominciato a fare trasferte proprio per restare in contatto con tutte le realtà. Recentemente sono stata a Catanzaro e mi hanno fatto notare che non ci andavo da due anni. È stato un colpo: il tempo passa velocemente. Poi siamo andati a cena insieme e ho riscoperto quelle sensazioni che a volte si rischia di dimenticare. Cresciamo tanto, ma questo significa anche affidarsi ad altri per alcuni compiti che prima svolgevo personalmente.

Ha vissuto in prima persona l’evoluzione di Insuperabili. Come l’ha affrontata?

In modo naturale. Quando sono arrivata, Attila Malfatti (uno dei fondatori) era sul campo. E anche se magari non allenava direttamente insieme a noi era un piacere vederlo, perché ne riconoscevi professionalità e carisma. Ezio seguiva più la parte dei camp e dava continuità con gli stessi atleti anche nell’arco della stagione, mentre Davide si occupava della parte dei campionati e le squadre che partecipavano ad essi. Ricordo anche Ester, la mamma di Davide, che ogni sabato portava le torte al campo. Dettagli che raccontano molto del nostro mondo.

A proposito di Malfatti, oggi non fa più parte attivamente di Insuperabili, ma è stato fondamentale agli inizi. Che ricordo ha di lui?

I sabati mattina. Guardarlo allenare e gestire le situazioni è stata una scuola preziosa. Bastava osservarlo per imparare.

Se dovesse descrivere Insuperabili nel 2013 e nel 2025 con tre parole, quali sceglierebbe?

Nel 2013 direi: ‘prospettiva professionale’, ‘relazione’ e ‘messa in discussione’, per il rapporto con atleti e staff. Oggi invece: ‘responsabilità’, ‘atleti’ e ‘fatica’. È stato un percorso di crescita continuo, con momenti intensi, belli e anche difficili. Se prima sembrava quasi un gioco, ora è qualcosa di molto più complesso, ma altrettanto stimolante.

Ogni tanto sento la frenesia dei mille progetti messi in piedi, ma poi quando nel weekend vado sui campi e vedo su quante persone abbiamo una ricaduta, il lavoro fatto sulle persone e sulle loro famiglie e quante cose stiamo facendo ne apprezzo il significato. Anche se è vero che dietro c’è un lavoro quotidiano molto oneroso che non è facile da riconoscere, se non si è dentro questa realtà.

Chi l’ha supportata di più nel suo percorso? Ha avuto un modello di riferimento?

All’inizio sicuramente Davide Leonardi. I confronti con lui mi hanno aiutata a sviluppare la parte psicologica del progetto e a prendere decisioni difficili.

Ma se poi penso agli ultimi anni, mi vengono in mente le conversazioni e i momenti di crescita vissuti con Ezio (Grosso, ndr) per quanto concerne i rapporti istituzionali e i momenti con una chiave maggiormente formale..

Ora che Insuperabili è diventata Fondazione EcoEridania Insuperabili, cosa vede nel futuro?

Vedo una realtà che si sta aprendo a nuove opportunità, sempre più orientata al lavoro in rete. Vogliamo diventare un punto di riferimento non solo come scuola calcio, ma anche per altri progetti legati allo sport come veicolo di inclusione. Il nostro focus deve sempre essere l’attività sportiva, anche negli inserimenti lavorativi: il canale principale è lo sport, poi da declinare in modalità e forme differenti. Stiamo già collaborando con le scuole in questa direzione. Il futuro di Insuperabili è in continua evoluzione, e questa è sicuramente una sfida.

