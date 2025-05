Il doppio trionfo Insuperabili nel campionato per atleti con cerebrolesione. Il tecnico Lalli: “Ma ora basta differenza reti!”  

Vincere un campionato non è mai semplice. Farlo due volte di fila è un'impresa. Ma vincerlo per due anni consecutivi grazie a un solo gol di differenza è qualcosa di straordinario.

In questa maniera gli Insuperabili hanno conquistato il Campionato Italiano CP, riservato agli atleti con cerebrolesione, beffando per la seconda volta consecutiva il Calcio Veneto. Un solo gol ha fatto la differenza, trasformando una stagione in un trionfo epico.

A raccontare questo percorso incredibile è l'allenatore Daniele Lalli, che ha preso in mano la squadra nel 2023. Le aspettative iniziali c’erano ma due titoli di fila erano difficili da pronosticare: "Avevamo preso la squadra poco prima del torneo di San Marino, dove abbiamo ottenuto un ottimo secondo posto. Non pensavamo di vincere il campionato, visto il poco tempo e il numero ristretto di giocatori", ammette Lalli. Ma il gruppo si è cementato intorno a un nucleo solido, guidato dal capitano Gianluca Li Vecchi, e ha trovato la sua forza nell'unità e nella determinazione.

Se il primo titolo è arrivato quasi a sorpresa, la seconda vittoria ha avuto un sapore diverso. Con nuovi innesti e una preparazione più strutturata, gli Insuperabili sono scesi in campo con maggiore consapevolezza. Ma anche questa volta la strada non è stata semplice. La partita decisiva ha visto l'infortunio del fulcro del centrocampo, Antonio Marigliano. Un colpo durissimo, che avrebbe potuto compromettere tutto. E invece la squadra ha reagito con cuore e grinta, stringendo i denti in difesa e difendendo il risultato fino all'ultimo secondo.