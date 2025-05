50 minuti per sempre: il doppio trionfo degli Insuperabili alle Finali Nazionali FIGC DCPS

50 minuti. 3.000 secondi. A volte basta questo per scrivere la storia. Per imprimere un segno indelebile nel calcio paralimpico italiano. 50 minuti per due trionfi. Per due titoli nazionali così diversi nella narrazione, ma così uguali nell’ultimo, immenso urlo di gioia.

50 minuti che si trasformano in lacrime liberatorie, in abbracci stretti, nella voglia di condivisione più pura.

Due squadre, un solo cuore che pulsa biancoblù.

In 50 minuti, gli Insuperabili hanno portato a casa due scudetti, ma ciò che hanno davvero conquistato va ben oltre il campo: rispetto, commozione, ammirazione.

Perché chi c’era a Tirrenia, il 24 e 25 maggio 2025, ha visto qualcosa che va oltre lo sport. Ha visto passione, identità, inclusione vissuta con orgoglio.

Un doppio scudetto, quello conquistato nella fase nazionale del campionato FIGC-DCPS nel I e II Livello, che resterà nella memoria collettiva.

Perché 50 minuti possono cambiare tutto. Ma il valore di ciò che si è vissuto, quello, resta per sempre.

I Livello – Il primo abbraccio, il primo trofeo

Il racconto comincia dalla fine. Da un’immagine potente: Coach Angelo D’Ignazio a terra, sopraffatto dall’emozione, raggiunto dal Presidente Davide Leonardi che gli sussurra: “Te lo avevo detto".

Glielo aveva detto, sì, anche quando tutto sembrava in bilico, quando la qualificazione alla fase nazionale era appesa a un filo, in un girone regionale durissimo con Juventus e Torino FD.

E invece a Tirrenia è arrivato tutto. Con gli interessi. Un percorso netto, senza esitazioni: sei vittorie, tutte convincenti, contro Bulé Bellinzago, Cremonese, Bari, Percorsi e due volte Juventus One Nessuno Escluso – squadra che aveva vinto entrambi gli scontri nella fase regionale.

La finale è stata un'altalena tecnica ed emotiva. A fare la differenza, i primi dieci minuti, giocati con lucidità assoluta. Le reti di Basso e Cappato hanno indirizzato il match, poi concluso sul 2-1.

Una vittoria costruita giorno dopo giorno: con il lavoro dei coach, la fiducia delle famiglie e il coraggio dei ragazzi.

È da lì che tutto è cominciato.

II Livello – Il secondo trionfo, la rivincita attesa

50 minuti dopo, è stato il turno del II Livello.

Concentrazione alta. Testa e cuore. C’è un conto in sospeso. Un finale amaro da riscrivere, che offusca la mente da dodici mesi.

Nel 2024, proprio contro Calcio Veneto Padova, gli Insuperabili avevano perso ai rigori. Una cicatrice che bruciava.

Poteva essere il momento del crollo. È stato quello della rinascita.

A Tirrenia, il percorso è stato dominante: sei vittorie, 20 gol fatti, zero subiti. Una macchina perfetta, compatta e affamata.

In finale, gli Insuperabili non lasciano nulla al caso: il 2-0 non è solo un punteggio. È una rivincita sportiva e simbolica, la chiusura di un cerchio, con una squadra più matura, consapevole, trasformata dalla sconfitta in esperienza.

Buffon e l’onore di premiare chi ispira

A rendere il tutto ancora più memorabile, la presenza di Gianluigi Buffon, leggenda del calcio italiano e oggi capo delegazione della Nazionale.

È lui a premiare i ragazzi. È lui ad applaudire per primo.

«Essere qui è un onore. Lo sport che vediamo oggi è la forma più autentica di passione e squadra», dice Buffon, visibilmente emozionato.

Una giornata a tinte piemontesi

A completare un weekend già leggendario, la vittoria anche del Torino FD nel III Livello, per un tris tricolore che tinge Tirrenia di granata e Insuperabili.

Tre vittorie, una regione, ma soprattutto una visione condivisa: lo sport come leva di crescita, rispetto, orgoglio e partecipazione.

Un successo che resta

Due squadre, due percorsi. Ma un unico grido finale.

Un’onda lunga di emozioni che continuerà a spingere in avanti l’intero movimento.

E 50 minuti bastano, a volte, per cambiare il calcio. E raccontare un sogno vero.