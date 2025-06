Insuperabili, il trionfo del II Livello: l'orgoglio e il commento del team

A volte hai la sensazione che il tempo vada lentissimo ma, allo stesso tempo, passi come un fulmine. E quel fulmine, quando colpisce, lascia una traccia. Un solco che non si può cancellare. È una sensazione difficile da raccontare, che si respira quando vivi emozioni forti, difficili da elaborare. Ancora più da incanalare verso l’esterno. Dieci giorni. Tanto è passato da quel triplice fischio di domenica mattina che ha regalato al II Livello degli Insuperabili uno scudetto stoico. Stoico , non solo storico: perché nasce da una caduta rovinosa. Una di quelle in cui non ti sbucci solo le ginocchia. Una di quelle dove naufraghi nei rimorsi, nel pianto. Nella commiserazione. Nel 2024, il sogno si era fermato ai rigori contro il Padova in semifinale; nel 2025, il trionfo contro lo stesso Padova ha restituito tutto ciò che era andato in fumo. Gioia. Gioia incontenibile. E poi festa, lacrime. E un trofeo, finalmente: quello nazionale.

L'head coach Alessandro Maruzzo: "Gioia, fiera e consapevolezza"

“Gioia, fierezza, consapevolezza.”

Sono queste le parole che utilizza l’head coach Alessandro Maruzzo. Occhio fiero, stanco ma ricolmo di emozioni. Lui che è soprannominato “Iceman”, perché le emozioni gli sgorgano col contagocce in presenza degli altri.

“È difficile raccontare questa stagione. Avevamo la responsabilità di dover vincere quasi per forza. Dovevamo invertire il senso di marcia di quella ruota che continuava a non girare dove volevamo noi. Dovevamo sconfiggere i mostri della passata stagione, quando prima della gara col Padova avevamo compiuto lo stesso identico percorso”.

Questa volta, però, lo spartiacque non è stata la finale, bensì la semifinale contro il Legino. Il pallone che non entra, i minuti che passano. E poi… entra in scena Fabio Barile: colpo di testa, specialità della casa, ed è 1-0. Fantasmi scacciati. Poi la vittoria in finale. Una rivincita a freddo, e proprio per questo ancora più bella.

E pensare che la stagione non era iniziata nel migliore dei modi:

“Credo sia normale – spiega Maruzzo – perché quando porti qualcosa di nuovo, hai bisogno di tempo. Serve adattarsi. Ma poi puoi iniziare a costruire. La chiave? La vittoria nel finale con il Terzo Tempo. Lì abbiamo switchato di testa e di mentalità. Abbiamo capito di essere forti”.

Prima della finale, Maruzzo non ha sbracciato. Poche parole, chiare, rivolte ai suoi ragazzi: “Siamo qui. Cerchiamo di essere concreti. Arrivavamo dalla vittoria appena ottenuta con il I Livello. Eravamo pronti a seguire le loro orme. Sapevamo che quest’anno dovevamo vincere, a prescindere da ciò che accadeva fuori. E così è stato”.

E sì, queste prime ore da campione sono volate, ma i ricordi sono già tantissimi: “Se penso a quando abbiamo alzato la coppa con Buffon, al guardare davanti a noi… tutto ci ha fatto prendere consapevolezza. In una frazione di secondo, vedi passare due anni.

E ai miei ragazzi voglio solo dire che quello che abbiamo vissuto negli ultimi due anni è incredibile. E che sono orgoglioso”.

Una chiosa anche sui momenti chiave – tanti – come il gol di Panattoni contro la Juve o lo stacco imperioso di Barile: “Si è creata una sinergia incredibile tra tutto il nostro gruppo. Devo ringraziare di cuore tutti per un lavoro che ritengo rasente la perfezione”.

La psicologa del team Sara Oliva: "Un collettivo dove ognuno ha lavorato per il bene della squadra"

Proprio del team fa parte anche Sara Oliva, la psicologa della squadra. L’emotività lei non l’ha mai nascosta. E quando pensa ai “suoi” ragazzi, la commozione arriva all’improvviso, nonostante cerchi di trattenerla. Dopo la vittoria, si è fermata. Perché c’era bisogno di farlo. “Il modo in cui vivo le emozioni è una grande risorsa, ma può diventare un boomerang. E quindi ho frenato, perché avevo bisogno di fissare bene non solo le emozioni, ma anche l’esperienza nel suo complesso. Un’esperienza che è frutto di un percorso, dove tanti piccoli pezzettini si sono uniti”.

Dopo la sconfitta del 2024, sciogliersi sarebbe stato forse più semplice. Ma non per Oliva. “Ricordo la chiacchierata dello scorso anno, post-eliminazione, con Alessandro. Abbiamo capito subito che non ci stavamo autocommiserando o consolando. Stavamo mettendo le basi. Credevamo nel nostro percorso”.

Nonostante le difficoltà di partire ancora una volta da favoriti: “Sì, il timore lo avevamo. È normale. Ma arrivavamo da una fase regionale che già ci aveva messo alla prova e resi consapevoli delle nostre qualità. Dei nostri punti di forza. E poi vi rivelo una cosa: dopo Tirrenia dello scorso anno, i nostri atleti sono stati incredibili. Quella sconfitta ha generato una tale identità di gruppo, che ci ha permesso di diventare ciò che siamo ora”.

E adesso? Come si riparte dopo una vittoria del genere? “Siamo a un bivio. Abbiamo capito le risorse che abbiamo, e ora dobbiamo scegliere che direzione intraprendere. Però voglio dire una cosa a questi giocatori: siamo un gruppo, tutti compresi, di persone di grande spessore. I nostri atleti hanno una sensibilità emotiva e un coraggio di guardarsi dentro che, da psicoterapeuta, spesso faccio fatica a trovare. Ogni raduno, ogni incontro con loro è stato una scoperta. Il gruppo che si è creato è stato unito. Unico. Un grande collettivo, con ogni individuo al servizio di un obiettivo grande e ambizioso”.

E gli occhi lucidi arrivano. Ma sono quelli belli. Quelle che non servono a spiegare nulla, ma raccontano tutto.

Quelle che lo sport sa regalare. Quando perdi. Ma anche — e soprattutto — quando vinci e diventi campione d’Italia.