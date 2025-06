Il I Livello Insuperabili sul tetto d'Italia, la gioia di D'Ignazio e Brunetti: "Questo gruppo ha potenzialità infinite"

Se riassumi tre anni in trenta minuti, ogni minuto pesa quanto un mese. Sessanta secondi che racchiudono ostacoli, lavoro, sudore, gioie, fallimenti, cadute e ritorni. Per questo, quando il cronometro si ferma, non è solo la fine di una partita. È il tempo che si comprime in un istante. Un battito che sospende tutto, creando una bolla dove le emozioni viaggiano a un'altra velocità. Dentro quella bolla, a Tirrenia, c’è Angelo D’Ignazio, coricato a terra, in lacrime, abbracciato da Davide Leonardi . “Te l’avevo detto che ce l’avremmo fatta”, gli urla il presidente. Sono passati esattamente 36 mesi. E ora, gli Insuperabili I Livello sono Campioni d’Italia nel campionato FIGC-DCPS.

D'Ignazio: "Team di professionisti. Ora il cerchio si è chiuso"

Un titolo che non racconta solo l’ultimo weekend, ma un percorso lungo e strutturato. Lo riassume lo stesso D’Ignazio: “42 partite, 21 giocatori coinvolti. Ognuno ha contribuito. Ognuno ha lasciato il segno. Abbiamo costruito questa vittoria su fondamenta solide.”

La finale? Contro una Juventus che in stagione aveva vinto entrambi gli scontri. Ma la storia, quel giorno, ha cambiato direzione: “Dopo il 2-0 ho capito che potevamo davvero farcela”, racconta l’head coach. “Sapevamo che potevamo anche perdere, ma avevamo già dimostrato tutto con le cinque vittorie consecutive del giorno prima. La chiave? La fiducia, nata il sabato e cresciuta fino all’ultimo secondo”.

Poi, la dedica allo staff: “Professionisti con la P maiuscola. Questo successo è loro, nostro, di tutti".

Non è solo questione di tattica o talento. È anche, e soprattutto, una questione di tempo, pressione, scelte. “Oggi, non domani – dice D’Ignazio prima del match – perché a volte il dopo, è troppo tardi. E in quei 30 minuti si decide tutto.”

Il giorno della finale, ha mantenuto una promessa fatta a se stesso: inginocchiarsi e toccare l’erba del campo. “È uscito tutto. Tutta la fatica di reggere l’emotività di quei giorni”.

Il cerchio si è chiuso, inciso a mano come fosse stato tracciato da Giotto. “Il cerchio è stato la costante del weekend. E in quel cerchio ho sentito la fiducia di tutti. Questo successo è di chi c’era sempre”.

L'entusiasmo di Brunetti: "Un gruppo che ha creduto in se stesso"

Poi c’è Marco Brunetti, il viceallenatore, la voce dell’entusiasmo. Quello che non si perde mai, nemmeno quando si incassa un 4-0. “Noi l’entusiasmo non l’abbiamo mai perso”, ha scritto.

Marco, con il suo stile, porta quella parte di leggerezza che serve a ogni squadra. Quella battuta giusta, quel gesto, quello sguardo semplice che ti fa sentire a casa, come ammette lo stesso D’Ignazio: “Io ho la grinta, lui una grande leggerezza – racconta – e insieme ci siamo sempre completati”.

Dei due giorni a Tirrenia, Brunetti parla come se fossero stati una vita intera. “All’inizio gambe che tremano, stomaco che si stringe, ma anche la consapevolezza di vivere qualcosa di enorme. Sono in Insuperabili dal 2013. E mi sono sentito grosso, forte, fiero. Anche quando non vincevamo nulla”.

La forza del gruppo è stata l’istinto, incanalato con cura, messaggi chiari, attenzione, passione. “Loro ci hanno dato tutto. Perché ci hanno sentiti credibili. E hanno creduto in se stessi. Anche chi ha fatto fatica tutto l’anno, nelle finali ha dato tutto. Come Greco, che ha dimostrato quanto può fare, se si trova nel contesto giusto".

E poi, il ringraziamento più sentito: “Io mi sento privilegiato. E questo lo devo ad Angelo, che mi ha voluto accanto da subito. Se tutto è andato nel verso giusto, è perché lui ha pensato ogni dettaglio. È stato un grande head coach".

Quel che è successo, doveva succedere. Perché tutto è tornato al proprio posto. Un weekend costruito centimetro dopo centimetro. Ogni giocatore, ogni membro dello staff, ha dato qualcosa in più. Ed è questo che ha reso tutto perfetto.

A volte, il tempo sembra infinito. Altre volte, passa come un fulmine. Ma quando lascia una traccia così profonda, è impossibile da dimenticare.