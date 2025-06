Insuperabili II Livello, stagione perfetta: il racconto del trionfo di Pilatu, Parrini e Marendino:  

“È stato un viaggio intenso – racconta uno dei coach nonché laureato in psicologia Simone Pilatu –, iniziato con una fase di assestamento, passato attraverso una presa di consapevolezza e concluso con il puro divertimento. Il vero motore è stato il lavoro di squadra, dentro e fuori dal campo.”

Il cammino degli Insuperabili non è stato solo fatto di prestazioni, ma anche di trasformazioni individuali. Come quella di un atleta inizialmente introverso che, grazie a un contesto sano e motivante, è riuscito a emergere fino a diventare un leader riconosciuto dal gruppo.

Il punto di svolta? La finale di Tirrenia. “Io, Alessandro (Maruzzo, l'head coach ndr), Simona (Parrini, ndr) e Sara (Oliva, ndr) ci siamo scambiati uno sguardo – aggiunge Pilatu – un momento silenzioso che ha trasmesso fiducia a noi in primis. E poi abbiamo visto anche gli sguardi dei ragazzi: avevano la serenità giusta per mostrare le loro qualità".



Simona Parrini, vice allenatrice, parla del valore emotivo del successo: “Il triplice fischio finale ha racchiuso in un istante tutto il lavoro fatto. Abbiamo costruito qualcosa giorno dopo giorno, puntando sulla consapevolezza delle nostre potenzialità e sulla forza del gruppo. È stato il coronamento di un sogno condiviso".

Un sogno reso possibile anche grazie alla solidità mentale e all’impegno costante. “Fin dalla prima partita – racconta Marendino, allenatore dei portieri – ho capito che potevamo arrivare lontano. Contro la Juventus A, nella fase regionale, i ragazzi hanno dato tutto: erano esausti ma felici. In quel momento ho visto la forza del nostro spirito.”

Il successo degli Insuperabili II Livello non è solo un titolo: è il risultato di un metodo che punta sull’inclusione, sulla crescita personale e su un’identità collettiva costruita con pazienza e dedizione. Un modello che parla di sport, ma soprattutto di persone.