Le Women di Insuperabili selezionate per il progetto "pacca sulla spalla" della Fondazione Ronald McDonald

3mila euro di contributo per ampliare ulteriormente il Progetto Women: una squadra di calcio per atlete con disabilità completamente al femminile. La prima iscritta a un campionato FIGC-DCPS. Questo è il sostegno che la Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald ha donato a Insuperabili, dopo aver promosso, per il quarto anno consecutivo, l’iniziativa nazionale “Una pacca sulla spalla”, con cui sostiene 10 associazioni no profit che operano in diversi comuni italiani. Tra le 10 realtà no profit che hanno beneficiato della donazione, c'è appunto anche Insuperabili, selezionata tra i numerosi enti proposti segnalati dai ristoranti McDonald’s, che hanno contribuito per il quarto anno consecutivo con grande entusiasmo, dimostrando il loro impegno verso i territori presso i quali operano. Le "no profit" scelte, rientrano tra quelle che si impegnano quotidianamente all'interno delle proprie comunità a supporto dei più fragili che si trovano nel bisogno.

La nascita della squadra Women nel 2022

Nel 2022, Insuperabili ha dato vita alla squadra Women, la prima in Italia composta interamente da atlete con disabilità. In questi anni, la squadra ha vissuto una significativa crescita, culminata nel 2024 con il riconoscimento come Squadra Ufficiale del III Livello FIGC-DCPS.

Il progetto nasce con l’obiettivo di promuovere la pratica sportiva tra le atlete con disabilità, contribuendo alla costruzione di una società sempre più inclusiva, in cui ognuno possa trovare il proprio spazio.

“Desideriamo restituire e creare valore nelle comunità dove i licenziatari McDonald’s sono presenti. Il nostro sostegno è sempre rivolto a realtà che lavorano per l’infanzia e l’adolescenza e che hanno valori comuni alla nostra organizzazione.” ha commentato Giuseppe Pisani, Presidente di Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald.

“Dal 2012, anno della nascita di Insuperabili, lavoriamo per creare una società maggiormente inclusiva attraverso il calcio. Per noi è fondamentale il sostegno di realtà come la Fondazione Ronald McDonald, per poterci permettere sempre di più di espandere la nostra rete, che oggi vanta 18 sedi in Italia e oltre 800 atleti e atlete. Crediamo nel fare rete e nelle sinergie e per questo ringraziamo fortemente la Fondazione per averci scelto per questa iniziativa”, le parole di Davide Leonardi, Presidente di Insuperabili.

Il progetto verrà ampliato nel corso del 2025 e Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald ne seguirà la realizzazione passo passo.