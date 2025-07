"Nel calcio ci sono momenti in cui vinci, e momenti in cui capisci perché lo fai". Esordisce così Davide Leonardi, Presidente degli Insuperabili che 40 giorni fa hanno conquistato due scudetti in 50 minuti nel campionato FIGC-DCPS, a Tirrenia.

E poi via alle citazioni.

Da Allegri ("innanzitutto facciamo i complimenti ai ragazzi e alle ragazze del nostro team"), al futuro, perché l'occhio è lucido ma già proiettato al domani. Nella speranza che questo domani sia brillante proprio come quegli occhi quando ti parlano di quella onda di emozioni che lo hanno travolto in quella domenica di fine maggio, in Toscana.

Oggi, mentre le luci su Tirrenia si sono spente e il boato delle finali ha lasciato spazio a un silenzio intenso e pieno, Davide Leonardi — presidente degli Insuperabili — si ritrova esattamente lì: tra le lacrime e la lucidità, tra la soddisfazione e la fame. E con due scudetti in tasca, che male che non fa.

Ma sarebbe riduttivo parlare solo di trofei. Perché ciò che ha vissuto Leonardi — e con lui una comunità intera — va oltre le coppe, oltre il campo, oltre il calcio.

Un giorno perfetto. Troppo perfetto per essere pianificato

"Potevo sognare di vincere tutti e tre i Livelli, ma non così. Non alle dieci, non alle dieci e mezza. Non una dietro l’altra, non con tutti lì". Ed è proprio in quella tempesta perfetta — tre squadre, tre finali (o meglio, due finali vinte e una semifinale), una famiglia — che il progetto Insuperabili tocca il suo apice emotivo. "C’erano i giocatori, il team, la comunicazione, i nostri sostenitori, il cuore. Non eravamo soli. E questo ha cambiato tutto. Fai fatica a raccontare cosa abbiamo vissuto. L'abbraccio con Angelo (D'Ignazio, coach della Squadra del primo Livello, ndr), le emozioni delle partite con Juventus e Padova. Tutto quello che insieme abbiamo avuto la fortuna di condividere è scritto dentro. E da lì non si sposta".

Leonardi si commuove. Non solo in campo. Lo fa ogni giorno, da anni. "Dalla stagione 2018-2019, ogni volta che sono lì a bordo campo, un po’ piango. Per la bellezza, per la magia. Per quello che significa per noi e per quello che ci portiamo dentro".

La forza di chi resta

"Alla fine, vince chi resta", dice. Un messaggio chiaro a chi ha iniziato con lui, a chi ha creduto, lottato, sbagliato. A chi si è sempre rialzato. "Abbiamo fatto errori, ne facciamo ancora. Ma stiamo facendo bene. E dobbiamo iniziare a riconoscercelo. A renderci conto di cosa abbiamo creato. Parlo dei miei soci, Ezio Grosso e Annalisa Cerrone, di Lorenza Ruscasso con cui condivido la scrivania ogni e poi di tutto il nostro team. E' stato un anno veramente difficile da raccontare".

Dietro i successi c’è lavoro. Quello vero. Quello fatto di settimane via da casa, di figli che ti regalano peluche prima delle finali: "Porta il leone, perché serve coraggio. E quello della simpatia, perché bisogna sorridere".

Lucidità e lacrime

La bellezza delle parole di Leonardi sta proprio qui: in quella linea sottile tra comando e vulnerabilità. Non nasconde la stanchezza, né l’orgoglio. Non nasconde di aver pianto, né di voler vincere ancora. "Sono uno dei dieci uomini più orgogliosi al mondo", confessa a un certo punto. "È folle, ma è reale. In quel momento, in quei giorni, nelle serate in hotel tutti insieme nei giorni antecedenti alle partite mi sono sentito vettore di felicità. Per tutti. E con tutti".

Domani è già oggi

Ma non c’è tempo per cullarsi. Perché chi sogna in grande non si ferma. "Vogliamo aprire un impianto sportivo che renda Insuperabili il club di calcio più inclusivo al mondo. Maschile e femminile. Normodotati e paralimpici. Tutti insieme".

E lo dice con la stessa convinzione con cui, mesi fa, dopo una sconfitta contro la Juve, si voltò verso Angelo e disse: "Tranquillo, alla fine vinciamo noi". E così è stato.

Un’eredità da costruire, non da custodire

A chi gli chiede cosa spera che un giorno i suoi figli penseranno di lui, Leonardi risponde con semplicità: "Che ho fatto qualcosa di bello e utile. E che l’ho fatto bene». Ma chi lo conosce sa che non si accontenterà mai di “qualcosa”. Sta costruendo un’idea, un modo di vivere lo sport, una cultura.

E mentre si volta verso il futuro, si asciuga gli occhi, si rimette in piedi e riparte.

Perché sì, gli Insuperabili hanno vinto. Ma quello che verrà — se possibile — sarà ancora più grande.