“Strutture, dialogo e priorità alla persona”. Danilo Civardi racconta il “suo” calcio paralimpico

Da oltre dieci anni Danilo Civardi porta la fascia di capitano degli Insuperabili. Inoltre, la sua è stata una delle figure che maggiormente si è spesa per la nascita della Squadra Amputati. Un percorso naturale per chi ha costruito la propria leadership nel tempo, prima in campo e poi dentro il gruppo.

“Essere capitano, per così tanto tempo, è sempre stato motivo d’orgoglio. Ma in questa squadra, in cui credo fortemente, la responsabilità è diversa. I compagni si affidano a me, e sento il dovere di esserci anche fuori dal campo”.