"Per me il calcio è libertà, ma quanta strada c'è da fare": viaggio nella vita di Sebastiano Gravina, icona del calcio non vedenti

C’è chi rincorre un sogno, e chi lo afferra anche al buio. Sebastiano Gravina, classe ’90, è una delle voci più autentiche e appassionate del calcio non vedenti in Italia. Nato con un’amaurosi congenita di Leber, una malattia rara che porta a cecità fin dalla nascita, non ha mai smesso di inseguire un pallone e, con esso, un’idea precisa di libertà.

Giocatore della Nazionale dal 2009, volto di "Videociecato" e oggi simbolo degli Insuperabili, Gravina racconta una vita spesa tra sogni, sfide e un amore incondizionato per lo sport.

Sebastiano, perché proprio il calcio?

"Perché era il mio sogno fin da bambino. Vedevo gli altri correre dietro a un pallone, provare emozioni, e volevo sentirmi come loro. Anche se mi sentivo diverso, anche se non pensavo fosse possibile. Invece quel pallone mi faceva sentire libero, più libero. Il calcio è sempre stata la mia passione, da sempre".

E oggi ti fa ancora sentire libero?

"Sì, il calcio per me è la libertà più assoluta. Nella vita quotidiana cammini con un bastone, un cane guida, o qualcuno che ti accompagna. In campo no: lì sei tu, con le tue capacità. Posso dribblare, correre, esprimermi. Sento sicurezza, perché c’è chi mi guida a voce. Quella sicurezza che in strada, semplicemente, non c’è".

Quando hai iniziato davvero a giocare?

"Nel 2006/2007 ho scoperto il calcio non vedenti. Prima facevo qualche allenamento con il Ventimiglia, ma non potevo giocare le partite. Sapevo perché, ma mi pesava. Il mio sogno era avere una maglia, un numero, essere parte di una squadra. All’inizio giocavo in porta, con un pallone normale. Mio fratello mi tirava tiri rasoterra, per farmelo sentire. Poi ho scoperto il calcio non vedenti, e ho capito che lì ero davvero nel mio posto".

Ti ricordi la tua prima partita?

"Come se fosse ieri. Un mix di emozioni fortissime, come un ragazzo che da un giorno all’altro debutta in Serie A. Paura di sbagliare, ansia, ma anche una felicità incontenibile. Era una partita contro l’Empoli, giocavamo in casa ad Arma di Taggia, con il Sanremo. Sono entrato a partita in corso. Era il mio sogno che si avverava".

Oggi il movimento è cresciuto davvero?

"Mi fa male dirlo, ma no. Ho visto tanti cambiamenti a livello politico, ma a livello pratico è cambiato pochissimo. I problemi sono gli stessi di vent’anni fa: mancano gli investimenti, manca visibilità. Molti ancora oggi non sanno neanche che esiste il calcio non vedenti. È un problema culturale e informativo, non solo sportivo".

Come nasce “Videociecato”?

"Per gioco, per curiosità. Ho notato che, se ti poni nel modo giusto, la gente è curiosa e si apre. Ho scoperto che i bambini capiscono molto più degli adulti. I genitori tendono ad allontanarli dalla disabilità, ma i bambini no. Io dico sempre: oggi lo faccio io, ma andava fatto prima. C’è voglia di sapere, la gente si diverte. Il nostro calcio è diverso, ma è pur sempre calcio. Perché non portarlo più in alto, anche mediaticamente?".

Com’è vivere con l’amaurosi di Leber?

"È una battaglia continua. Quando sei piccolo ti dicono che non puoi fare certe cose, decidono per te. Quando i miei parenti venivano da Bari in Liguria, non mi facevano neanche aiutare con la spesa. Io pensavo: 'Dio non mi ha dato gli occhi, ma le mani sì!'. Da bambino fino a oggi ho dovuto lottare per dimostrare che posso fare, che posso esserci. Non per dire “sono bravo”, ma per dire: si può fare. Sui social mostro questo. E oggi qualcosa sta cambiando, le persone iniziano a vederci davvero, non solo a guardarci".

Dal 2009 sei anche in Nazionale. Che emozione è?

"Un sogno diventato realtà. Adesso, con una bimba e il lavoro, ho detto al mister: “Convocami solo quando serve”. Ma quella maglia è qualcosa che auguro a ogni bambino. Lo sport ti cambia la vita, e se un giorno smetterò, mi piacerebbe fare l’allenatore. Aiutare altri ragazzi non vedenti a scendere da quel maledetto divano e scoprire il calcio. Ci sono troppi talenti nascosti".

Che tipo di allenatore vorresti essere?

Credo che un bravo allenatore, soprattutto in questo ambito, debba sapersi immedesimare nell’atleta non vedente. È difficilissimo, non tutti ci riescono. Un allenatore vedente che ha al suo fianco qualcuno che conosce le nostre difficoltà, i nostri metodi, può fare davvero la differenza.

Cosa diresti a quei ragazzi "bloccati" sul divano?

"La vita è un viaggio, e va vissuto per com’è. Fuori c’è un mondo che li aspetta. Ma devono partire, accettare la propria condizione. Solo così la trasformi in forza. Io dico sempre: 'Vieni con me, dammi la mano e ti porto a vedere ciò che non hai mai visto'. Tanti aspettano solo qualcuno che li accompagni. Ma poi, devono imparare ad andare da soli. Lo sport è il primo passo".

Hai mai vinto qualcosa, Sebastiano?

"Sono probabilmente il giocatore più perdente della storia (ride, ndr). Non ho mai vinto niente. Quando la mia squadra ha vinto, io non c’ero. Forse qualche coppa, ma mai uno scudetto. Il mio sogno è vincerlo con gli Insuperabili, arrivare in finale, contribuire. Non solo esserci. A livello personale, ho vissuto il quinto posto all’Europeo 2022 da capitano della Nazionale: anche quella è una forma di vittoria".

Si può fare?

"È durissima. Ci sono squadre forti, giocatori giovani che si allenano due volte a settimana. Il livello è alto. Ma la palla è rotonda, e io ci credo ancora".

Perché hai scelto gli Insuperabili?

"Perché ti fanno sentire un atleta. Ti trattano da atleta. Negli Insuperabili è come essere in Serie A: hai uno staff, un team manager, un allenatore. Non devi organizzarti tutto da solo. Nelle altre squadre, spesso è Serie C. Qui puoi pensare solo al campo. E questo, per un giocatore, è tutto".

Hai sempre accettato la tua condizione?

"Sì, fin da quando avevo 10 anni. Non mi sono mai lamentato del fatto di non vedere. Mi ha sempre dato fastidio quando mi aiutavano, se sapevo di poter fare da solo. Ho imparato a trovare soluzioni. I miei genitori sono stati fondamentali: mi hanno spronato all’autonomia. Non ci saremo sempre, dicevano. E avevano ragione. Tutto parte dalla famiglia".