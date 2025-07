Gli Insuperabili secondi alla Gothia Cup, il torneo giovanile più importante al mondo

Una medaglia d’argento - da rappresentanti della Nazionale Italiana - da riportare a casa. Dieci giorni in Svezia, un bagaglio di emozioni (sportive e non) che accompagnerà gli atleti e il team per molto tempo. Il rammarico di una finale persa, ma la sensazione di aver vissuto qualcosa di unico e difficilmente ripetibile. Sono queste le emozioni contrastanti che raccontano il cammino degli Insuperabili (per l’occasione SKF Italia) alla Gothia Cup - il più importante torneo giovanile al mondo, che vanta 1945 squadre provenienti da 76 differenti nazioni -, nella categoria Special Olympics. Gli atleti allenati dall’ Head Coach Andrea Moia hanno chiuso al secondo posto (così come nel 2022, alla seconda apparizione), sconfitti soltanto in finale (e nella fase a gironi dell’Uzbekistan), dopo essersi classificati grazie a due vittorie nei test match nel Group 1 e aver vinto quattro gare su cinque prima dell’ultimo decisivo atto.

Il tricolore sul petto

Se il campo ha emesso un verdetto più che positivo, una narrazione a parte la merita l’avventura fuori dal rettangolo di gioco.

Perché la Gothia Cup significa anche “cerimonia inaugurale” simile alle Olimpiadi (con fuochi d’artificio da brividi), emozioni e uno spazio di condivisione 24 ore su 24.

Proprio Moia cerca di trascrivere in parole ciò che è fisso dentro al cuore: “Già prima di scendere in campo le emozioni hanno iniziato a fluire dentro di noi. Ripenso alla consegna delle maglie da gioco, quando le abbiamo disposte una ad una. La loro emozione negli occhi è difficile da raccontare, con quel dettaglio che colpiva più di tutto: la bandiera italiana sul petto, cucita sopra al cuore. Ecco, lì la gola si è stretta e un brivido ha attraversato la schiena. Perché quel simbolo racconta di un sogno che prende forma, di un’avventura che ti fa sentire fortunato e profondamente orgoglioso”.

Condivisione e scuola di vita

Ma la Gothia Cup non è solo calcio e l’istantanea che traccia Manuel Minutella lo descrive perfettamente: “Parliamo di una festa con mille colori. È una mescolanza fantastica di culture: un ambiente dove il diverso non fa paura, non viene allontanato e osservato con pregiudizio; al contrario viene visto con curiosità, si rimane affascinati dai modi differenti di stare al mondo, di vivere la quotidianità o viceversa di come certe azioni siano universalmente riconosciute, al di là di confini naturali o artificiali”.

Si, perché vivere la Gothia Cup significa anche uscire dalla propria zona di comfort, imparare ad adattarsi a ritmi, spazi e abitudini condivise. Gli Insuperabili hanno vissuto in un’aula scolastica - trasformata in dormitorio - condividendo letti a terra, bagni comuni e i pasti nella mensa insieme a centinaia di ragazzi provenienti da ogni parte del mondo. Un’esperienza che mette alla prova, ma che arricchisce profondamente.

“Condividere ogni momento della giornata, dalla sveglia sino al momento di andare a dormire, aiuta a creare legami autentici e ad allenare capacità come la tolleranza, la flessibilità, l’empatia” – spiega la psicologa Greta Brullo, che ha seguito il gruppo durante il viaggio. “È in questi momenti che si sviluppano competenze sociali fondamentali, che vanno ben oltre il campo da gioco e possono essere poi riportate in performance sportiva, con situazioni in cui si impara ad accettare la fatica e a viverla in modo positivo. Un posto dove scoprire i punti deboli dei compagni mi porta al sacrificio non per il risultato sportivo ma per quello umano, che è comunque primario all’interno di una squadra”.

A sottolineare il valore educativo e culturale di un’esperienza come questa, ci pensa l’Assistant Coach Angelo D’Ignazio: “La Gothia Cup ti permette di relazionarti con tantissime nazioni del mondo. Il confronto avviene sia a livello umano, attraverso nuovi incontri, sia a livello calcistico: abbiamo avuto modo di osservare e apprendere diverse modalità di interpretare questo sport, sia in gara che in allenamento. In un torneo del genere si cresce, mossi da una curiosità che ti accompagna, spinti da una curiosità che ti accompagna fin dal primo passo a Göteborg. Il calcio è di tutti e per tutti. Ed è stato bellissimo capirlo davvero, insieme a tutto il mondo”.

Volti incontrati, strette di mano e consapevolezze. Per un secondo posto in campo e un bagaglio da elaborare. Questa è la Gothia Cup. Ogni tanto si può anche non vincere e festeggiare comunque. Ed è proprio bello così…