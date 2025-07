Quando l'inclusione nasce da... Frozen: Insuperabili e le maglie dedicate alla naturale storia dell'inclusione

A volte le idee più forti nascono nei momenti più semplici. Un film visto sul divano, una scena che colpisce, lo sguardo curioso di una figlia. "In Frozen 2 ci sono i quattro elementi che aiutano Elsa a scoprire chi è davvero. Guardandolo insieme a mia figlia ho pensato: e se usassimo anche noi Fuoco, Aria, Acqua e Terra per raccontare chi sono gli Insuperabili?". Così, da un’intuizione del presidente Davide Leonardi, prende forma la nuova identità visiva del progetto: quattro maglie, quattro colori, quattro elementi della natura per dare voce a un’idea concreta, quotidiana e radicale di inclusione. Per Insuperabili, infatti, ogni gesto, parola o dettaglio ha un significato. Anche le maglie. Attraverso i quattro elementi naturali - Fuoco, Aria, Acqua e Terra - il progetto racconta la propria identità, i propri valori e il senso profondo di un lavoro che mette al centro l’inclusione come processo quotidiano, concreto e condiviso.

I quattro elementi

Quattro elementi, quattro colori, quattro messaggi diversi che insieme descrivono l’essenza di Insuperabili: un progetto che non si limita ad “accogliere”, ma che costruisce una nuova normalità, dove la diversità fa parte della vita e viene “naturalizzata”.

La maglia nera, dedicata al Fuoco, è forse la più forte, visivamente e concettualmente. Il pattern richiama l’eruzione della lava, e tra le linee si leggono frasi, insulti, etichette e giudizi reali rivolti nel tempo a persone con disabilità. “Ritardato”, “Handicappato”, “Poverino”.

Il senso è potente: queste parole vengono bruciate, trasformate in cenere, rese impotenti. Il fuoco distrugge, ma soprattutto libera spazio per qualcosa di nuovo. In questo caso, per un cambiamento culturale profondo. Dal Fuoco si passa all’Aria, rappresentata dalla maglia bianca. È il vento che segue l’eruzione, che soffia via la polvere del giudizio, che purifica. Questa maglia simboleggia il bisogno di cambiare prospettiva, di dare respiro a una narrazione diversa della disabilità. È un invito ad aprire gli occhi, ad abbandonare l’idea della “diversità come eccezione”. Il terzo elemento è l’Acqua, evocata dalla prima maglia, quella blu. Le sue onde racchiudono frasi e parole che parlano di inclusione, rispetto, possibilità. “La diversità ci rende più forti”, “Celebriamo la diversità”, “Ogni persona è unica”.

L’acqua rappresenta la capacità di accogliere le differenze senza sforzarle, senza volerle cambiare. Insegna che l’inclusione è anche flessibilità, che ogni persona ha un modo unico di stare in campo e nella vita. Infine, la maglia verde, collegata all’elemento Terra, rappresenta l’obiettivo più ambizioso ma anche più concreto di Insuperabili: fare in modo che ciò che oggi appare straordinario, domani diventi normale. L’inclusione, per essere reale, deve diventare parte del paesaggio quotidiano, proprio come la terra sotto ai nostri piedi. Questa maglia non celebra l’eccezionalità della diversità, ma la sua naturale presenza nello sport e nella società.

Fuoco, Aria, Acqua e Terra diventano, attraverso queste maglie, strumenti per raccontare cosa significa davvero fare inclusione: combattere i pregiudizi, cambiare prospettiva, accogliere le differenze, e rendere tutto questo parte della quotidianità. Perché l’inclusione è reale solo quando la diversità smette di essere straordinaria e diventa semplicemente naturale.