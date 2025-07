Levante UD e Insuperabili: il gemellaggio che vuole cambiare le regole del calcio

Un patto, una comunione di intenti

Da una parte, Insuperabili, progetto italiano fondato da Davide Leonardi, Ezio Grosso e Attila Malfatti, che ha dato vita a una rete di scuole calcio per atleti con disabilità, promuovendo inclusione, formazione e autonomia. Dall’altra, il Levante Unión Deportiva, club storico della Liga, che nello stesso anno crea una fondazione con l’obiettivo di garantire a tutti – senza distinzioni – il diritto di scendere in campo.

Due visioni che si muovono in parallelo, ma che parlano la stessa lingua: quella dell’uguaglianza, dell’opportunità, della valorizzazione della persona prima dell’atleta.

Il gemellaggio tra Insuperabili e Levante UD è quindi molto più di una collaborazione. È una convergenza di intenti che si traduce in azioni concrete e simboliche, capaci di ispirare il mondo dello sport e non solo.

Entrambe le realtà condividono la convinzione che il cambiamento culturale parta dall’educazione. Per questo portano avanti, in modo sinergico, numerosi progetti scolastici rivolti a bambini e ragazzi, per promuovere una cultura del rispetto, dell’inclusione e della diversità come valore, non come ostacolo. Testimonianze, laboratori, esperienze dirette: ogni occasione diventa un tassello di una rivoluzione silenziosa ma determinata.

La prima amichevole internazionale Women

Nel 2023, questo legame ha scritto una nuova pagina storica: la prima amichevole internazionale femminile tra le due squadre inclusive. Una sfida che ha unito idealmente i percorsi paralleli di Italia e Spagna, e che ha dimostrato quanto lo sport inclusivo femminile abbia un potenziale ancora tutto da raccontare.

Ad oggi, Insuperabili e Levante sono le uniche due realtà in Europa ad aver formato una squadra femminile composta da ragazze con disabilità. Un passo avanti di portata straordinaria, che dà sostanza al principio – troppo spesso citato e poco applicato – delle pari opportunità nello sport.

Il futuro? Ancora tutto da scrivere, ma con una direzione ben chiara: camminare su strade diverse, ma con lo stesso orizzonte. Un orizzonte fatto di coerenza, continuità, collaborazione. Perché l’inclusione non è un’iniziativa, è una mentalità. E il calcio, se lo vuole davvero, può diventare lo spazio più libero e accogliente che ci sia.