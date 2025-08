Burgio, una vita da psicologa (e dentro Insuperabili): “Ai nostri atleti deve essere riconosciuta dignità”

12 anni Insuperabili e la voglia di continuare a correre. Con un unico, grande obiettivo: “La volontà che venga riconosciuta una totale dignità ai nostri atleti. Senza pietismo, né infantilizzazione. La speranza che ci si renda conto di ciò che c’è dietro, del loro impegno e delle sfide quotidiane che vivono. Il sogno che vengano visti come atleti e non come dei ragazzi che giocano, si divertono, punto e basta”.

Parola di Giusi Burgio, psicologa e supervisore di Insuperabili, da praticamente una vita. 12 anni, appunto, considerando il suo ingresso nell’estate del 2013, un anno dopo la nascita della realtà: “E dire che io di calcio non sapevo nulla. Invece, eccomi ancora qui…”

A essere supervisore e - per non farsi mancare nulla - anche allenatrice: sono stata selezionata come la prima psicologa in Italia a svolgere il ruolo di allenatrice per calciatori e calciatrici con disabilità. Si tratta di un titolo riconosciuto dal Settore Tecnico della Figc, in collaborazione con l’Associazione Italiana Allenatori Calcio e la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale.

Quindi nessuna esperienza nello sport in precedenza? Come sei arrivata ad Insuperabili?

"No, direi di no. All’inizio lavoravo per un progetto sperimentale che si chiamava City Camp, un centro estivo rivolto a bambini con disturbo dello spettro autistico. Era una collaborazione tra una realtà legata al territorio, “Associazioni di idee” e Insuperabili".

Fu quello quindi il nesso?

"A dire il vero tutto partì da Cristina Molinatti, un’educatrice che ha lavorato a lungo con Insuperabili, lei ha messo in contatto le due realtà. Faccio questo camp e mi dico: ‘Wow, anche fuori dal contesto clinico si può lavorare per il raggiungimento di obiettivi con atleti e atlete con disturbo dello spettro autistico’. Ho avuto l’opportunità di lavorare sulle abilità sociali dei giocatori in un contesto di gruppo e di squadra, in maniera naturale e dentro un contenitore - il calcio - che porta a perseguire degli obiettivi”.

E cos’hai scoperto?

"Vedere gli atleti crescere e imparare il valore del gruppo e dell’autonomia mi ha rapito. Per me, che arrivavo dal mondo clinico, è stato fondamentale vedere i ragazzi e le ragazze in questo contesto così ‘naturale’, fuori dal contesto clinico, inseriti nel “mondo reale” come può essere quello dello sport e del calcio in particolare".

Perché tu in parallelo facevi anche altro.

"Sì, stavo facendo un tirocinio in un presidio sanitario che si occupa di disturbi del neurosviluppo e frequentavo un Master di II Livello sulle tecniche cognitivo-comportamentali applicate ai disturbi dello spettro autistico".

Quando sei arrivata Insuperabili era la stessa realtà di ora?

"Direi che non c’entrava nulla con ora. Era una realtà a conduzione familiare, c’erano già Davide Leonardi ed Ezio Grosso e un altro paio di educatori. Per me Insuperabili è stata una sfida: mi ha mostrato che si poteva lavorare in un contesto differente dall’ambito riabilitativo per migliorare la qualità di vita delle persone".

E oggi?

"Oggi il taglio è diverso. Vorrei che si esplicasse il valore legato alla dignità dei nostri atleti. Mi rendo conto - lavorando in diversi ambiti - che ancora non sia riconosciuto ciò che fanno. Non si pensa esistano delle vere e proprie competizioni, ma si pensa più a dei giochi ludici. Tipo: 'Lasciamo che si divertano'. No, non è così".

E’ una sfida che stai, o meglio Insuperabili sta vincendo?

"E’ difficile far passare la progettualità che c’è dietro. Il fatto che esista una triade composta da area educativa, psicologica e sportiva, che dietro gli allenamenti e le partite ci sia un lavoro minuzioso ancora non passa".

E cosa servirebbe per rovesciare il paradigma?

"Una maggiore divulgazione. Mi piacerebbe che le persone ci conoscessero per davvero. E poi che si capisca che non portiamo la clinica in campo, ma che facciamo parte di un contesto sportivo e dobbiamo adattare le nostre competenze a ciò che viene richiesto. Anche questo è stato un messaggio difficile da far passare negli anni".

Che cosa intendi nello specifico?

"Si può pensare di fare un lavoro uno a uno, ma così si perde la visione di squadra, bisogna pensare a un inserimento nel team di lavoro, nel gruppo. E’ un discorso complesso che unisce più sfere e parti differenti".

Sei anche diventata allenatrice…

"Sì, ero incuriosita da questa idea. Io nasco - da professionista - con una competenza molto forte sull’autismo, già precedente al percorso con Insuperabili. E qui dentro ho trattato a lungo questo ‘filone”. Ho fatto un pezzo in più, mi sono aperta anche ad altre categorie e ho svolto un percorso con figure che arrivavano da società sportive differenti. A dire il vero non pensavo nemmeno che mi prendessero per il corso e invece sono stata l’unica psicologa. E quindi sì, sono anche allenatrice".

E il tuo futuro cosa vorresti che raccontasse?

"La mia vita è divisa in due, tra clinica e sport. Mi piacciono entrambi i contesti e vedere come si può migliorare la qualità della vità delle persone, sempre con un focus (non esclusivo) sullo spettro autistico. Poi il mio ruolo qui di supervisione mi permette di esplorare tanti campi: la gestione delle risorse umane, delle sedi, l’organizzazione, la parte di formazione, che trovo molto stimolante".

Come mai sempre questa attenzione verso lo spettro autistico?

"Nasce per caso, con due percorsi distinti: in particolare con due tirocini. Poi sono partita per l’Erasmus in Svezia e avevo accantonato questo pensiero, ma quando sono tornata ho ricevuto la chiamata del presidio. A volte le coincidenze della vita al momento giusto al posto giusto. E poi mi piace la varietà: lavori con i bambini, con gli adulti e con tanti profili di funzionamento differenti. Non è una “scatola chiusa”. Adesso sono quasi 14 anni che mi occupo di disturbi dello spettro autistico. Mi interessa anche la parte di lavoro di ricerca e sviluppo, con l’augurio che ci possa permettere di raccogliere dati inerenti ai miglioramenti degli atleti che attualmente percepiamo magari ad occhio nudo".

In che senso rete?

"Il lavoro sulla disabilità per me è davvero un lavoro continuo di rete e me ne accorgo sempre di più ora con il lavoro quotidiano con le famiglie: includi i parenti negli allenamenti, gli spiego i cambiamenti concreti, quello che stiamo facendo e l’utilità nel contesto".

Le emozioni più belle che ti ha lasciato questo lavoro?

"Tante, tantissime. Una volta un genitore mi ha detto che suo figlio aveva iniziato a giocare in spiaggia con gli altri ragazzi e che si era integrato perfettamente. Ecco, mi sono commossa. Guarda cosa è in grado di fare il pallone. Unisce. Crea. Per questo continuo".

Giusi-Insuperabili 12 anni dopo: perché sei ancora qui?

"Perché vi assicuro che vedere la crescita dei ragazzi, con qualsiasi profilo di funzionamento, a fine stagione rispetto all’inizio è un qualcosa che colpisce davvero. Non parlo solo a livello motorio, ma anche di squadra. Ci sono così tanti risvolti e sei a un livello esperienziale, per gli atleti, così forte, che gli aspetti sono molteplici. Non è solo la partita, ma la trasferta coi compagni, la capacità di adattamento, di crescita, responsabilità e autonomia. Ora che ci penso, quante cose...".

Chiudiamo così: a che punto siamo in Italia con l’inclusione?

"L’Italia sta cambiando, ma la sfida è culturale: dobbiamo far capire che questi atleti sono prima di tutto sportivi, non persone da ‘far divertire’. E noi continuiamo a fare un lavoro di divulgazione continuo per raggiungere questo obiettivo".