Insuperabili, il calcio inclusivo parla al femminile: la nascita della squadra Women

Nell’estate del 2022, tra una riunione e l’altra nella sede centrale di Insuperabili a Torino, una frase mette in moto un progetto nuovo: “Se vogliamo parlare davvero di inclusione, dobbiamo creare una squadra tutta al femminile”. Le atlete con disabilità ci sono. Giocano, si allenano, hanno passione e talento. Ma sono poche, disperse tra territori diversi. E per una questione puramente numerica, si ritrovano spesso costrette a giocare in squadre miste, affrontando – anche sul piano simbolico – un ulteriore ostacolo: l’assenza di uno spazio solo loro. Una breve indagine sul panorama nazionale conferma l’intuizione: nel 2022, in tutta Italia, non c’è nemmeno una squadra femminile iscritta al campionato Figc-Dcps (Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale). E la situazione non migliora nelle altre federazioni che si occupano di calcio paralimpico. Il numero è sempre lo stesso: zero.

Due tabù che si sommano

La causa? Non va cercata nel lavoro delle istituzioni sportive, che anzi hanno avviato percorsi significativi. Il nodo vero sono gli stereotipi. Quelli legati alla disabilità e, ancora oggi, quelli che appesantiscono il calcio femminile.

Proprio in quei mesi, il calcio in rosa vive un momento storico: il 1° luglio 2022 entrava ufficialmente in vigore il professionismo femminile in Italia, dopo anni di battaglie e di crescita collettiva. Merito dei risultati al Mondiale 2019, della forza di alcune icone del movimento, e di una narrazione finalmente più rispettosa.

Ma lo scarto rispetto ad altri Paesi restava evidente. E quando alla questione di genere si somma quella della disabilità, il rischio è che il silenzio diventi doppio.

Il progetto: una squadra tutta al femminile

L’idea prende forma con chiarezza: creare, a partire dalle 18 sedi Insuperabili, una vera squadra paralimpica interamente femminile, da iscrivere al campionato Figc-Dcps. Un lavoro di territorio, contatto diretto con famiglie e atlete, dialogo costante.

Un passo non scontato, ma possibile.

L’obiettivo viene centrato, e non in un giorno qualsiasi: l’8 marzo 2023, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, viene presentata la prima squadra femminile paralimpica targata Insuperabili.

“Non si può parlare di inclusione se siamo i primi a fare distinzioni – spiega il presidente Davide Leonardi –. E non dimentichiamoci che se nel 2012 siamo nati, è stato proprio perché una ragazza con Sindrome di Down non trovava una squadra dove giocare”.

Un cerchio che si chiude. E si riapre.

Il progetto ha generato un effetto a catena. I risultati sono migliorati, il gruppo è cresciuto, e non sono mancate le connessioni internazionali: tra tutte, il gemellaggio con il Levante, unica realtà in Spagna ad avere una squadra femminile paralimpica.

È un altro tassello di un percorso più grande. Perché l’inclusione non è uno slogan da usare una volta all’anno. È un processo continuo. E il calcio, quando sa guardare oltre, può ancora essere lo strumento più semplice e potente per cambiare davvero le cose.