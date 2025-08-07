Il limite non divide: il viaggio oltre ogni barriera con BMW

C’è una parola che nella nostra società viene spesso mal compresa: “limite”. Secondo la Treccani è “una linea terminale o divisoria”. Ma cosa succede se quel confine non è solo fisico, ma culturale, emotivo, personale? E cosa accade quando a interrogarsi su questo concetto è una squadra di calcio che fa dell’inclusione la sua bandiera? È il cuore del progetto promosso da Insuperabili Italia, in collaborazione con Bmw e con i Concessionari A.C.I.B. e Insuperabili, una realtà sportiva dedicata ad atleti con disabilità. Il percorso ha preso forma nella seconda stagione del BMW IN Tour, un’iniziativa che ha toccato 13 città italiane, con un obiettivo chiaro: portare il tema del “limite” fuori dalla retorica, e dentro la realtà.



Quando il limite si accoglie, non si combatte

Per Insuperabili, il limite non è qualcosa da abbattere a ogni costo. È una realtà da conoscere, accettare e valorizzare.

In un mondo che ci chiede sempre di spingere oltre, di migliorare, di superare, questo messaggio è controcorrente. Ma necessario.

Come ha spiegato Davide Leonardi, presidente di Insuperabili, durante gli speech organizzati per i dipendenti dei concessionari:

“Il rischio è pensare che il limite sia solo una debolezza. Ma se non lo accetti, se ti rifiuti di riconoscerlo, rischi di frantumare l’autostima. Di chiedere l’impossibile a te stesso o agli altri.”

E questo vale per tutti: nello sport, nella disabilità, nella vita quotidiana.

Tredici tappe, tredici voci, un solo messaggio

A ogni tappa, oltre agli incontri e alle partite con gli atleti di Insuperabili, è stato raccolto un racconto. Tredici interviste, tredici prospettive sul significato personale di “limite”.

Di seguito alcuni dei protagonisti:

- Laura Giuliani, portiere della Nazionale e del Milan Women;

- Valeria Ciardiello, giornalista di 90° Minuto;

- Andrea Valenti, campione d’Italia e portabandiera paralimpico;

- Simone Zenini, fondatore della squadra per atleti non vedenti;

- Andrea De Beni, vicepresidente di Bionic People,

- Omar Hanafi, social media specialist della società

Ciascuno con la propria storia, le proprie sfide, e una consapevolezza condivisa: il limite non è un muro da abbattere, ma un territorio da esplorare.

Un viaggio su quattro ruote, dentro le persone

BMW In Tour non è stato solo un progetto aziendale, ma un viaggio vero: su strada e dentro le storie. Un itinerario umano che ha dato voce a chi spesso resta ai margini. Per ricordare che l’inclusione non si fa con slogan, ma con ascolto, rispetto, e sport.

Alla fine del percorso, una verità è emersa con forza: il limite esiste, ma non deve dividere. Può unire.