Maria Iole Volpi: da Rieti a Insuperabili, storia di un calcio che include  

C’è una ragazza che, da piccola, cammina per le strade di Rieti con un pallone attaccato ai piedi. Nessun campo, nessuna squadra femminile. Solo un sogno e una frase ascoltata da una voce giapponese in TV: “Il pallone è il mio migliore amico”, diceva Holly. Maria Iole Volpi ci ha creduto davvero. E quel pallone, da allora, non l’ha più lasciato. Oggi Iole è una delle figure chiave degli Insuperabili, il progetto che attraverso il calcio costruisce inclusione vera, concreta, quotidiana. Coordina attività, forma atlete e atleti con disabilità. Ma per arrivare qui, Iole ha attraversato il Paese, l’Europa, le difficoltà e le conquiste.

DOVE INIZIA LA STRADA

Fino ai 15 anni, Iole giocava a pallavolo. Non per scelta, ma per mancanza di alternative: a Rieti non esisteva una squadra femminile di calcio. “Io e il pallone eravamo inseparabili, ma non sapevo nemmeno che una ragazza potesse giocare in una squadra,” racconta.

Poi, all’improvviso, una notizia: a Roma esistono squadre femminili. È tardi, ma non troppo. Iole inizia dalla Lazio Femminile. Primavera, Serie A, una serie di stagioni indimenticabili. Otto anni di biancoceleste, poi la chiamata del Milan. Segue il Bardolino Verona, una Supercoppa vinta. E poi lo stop: crociato rotto. Iole non si ferma.

“Portavo avanti gli studi, partii per un Erasmus in Spagna e continuai a giocare: Salamanca, Navega, campionati interregionali. Al rientro in Italia, vestii la maglia della Roma Calcio Femminile in Serie B. Lì è nato il mio amore per la Roma".

IL VIAGGIO VERSO L’INCLUSIONE

Nel frattempo, la consapevolezza sociale cresce. A causa di un infortunio o è costretta per due mesi all’uso di stampelle. L’esperienza la avvicina al mondo della disabilità. Studia, si informa, fa una tesi sulle barriere architettoniche. E poi l’incontro che cambia tutto: Davide Leonardi, co-fondatore degli Insuperabili.

“Gli dissi: voglio portare questo progetto a Roma. Era destino. Così è iniziato tutto. Quando oggi mi chiedono: che lavoro fai? Io rispondo: vivo un sogno che non sapevo nemmeno di poter sognare.”

UNA SQUADRA CHE NON C’ERA

Nel 2023 nasce la prima squadra femminile Insuperabili. Non è un evento scontato. “Parlare di calcio femminile oggi è facile, ma dieci anni fa non lo era. Insuperabili già allora credeva nelle calciatrici. Scelse testimonial, allenatrici, donne con visione. Abbiamo precorso i tempi.”

Ma costruire una squadra femminile formata da atlete con disabilità è un’impresa. “Eppure ci siamo riusciti. Per me è un motivo di orgoglio immenso. È un segnale forte: il calcio può essere davvero per tutte.”

UNA CULTURA DA CAMBIARE

“Io insegno, formo allenatori, e spesso chiedo: vi rendete conto che parlo sempre al femminile? Vi sentite strani? È una provocazione. La cultura passa anche dal linguaggio”.

Cita Soncin, il ct che parla al femminile, e dice: “Gratitudine. Quando un uomo in quella posizione cambia il linguaggio, è una rivoluzione. Dobbiamo continuare a rompere gli schemi".

IL FUTURO? PORTARE IL CALCIO DOVE SERVE

Oggi Iole ha un sogno: portare Insuperabili nel mondo. “Il calcio femminile è una delle realtà più fortunate a livello di inclusione. Ma il nostro obiettivo è andare dove il calcio non arriva: nei paesi dove serve per aggregare, per dare speranza. Portare un pallone dove non c’è nulla".

E conclude: “Lo sport che amo, nella forma che amo di più. Inclusivo, umano, collettivo. Perché insieme, come dice il nostro nome, si è davvero Insuperabili".