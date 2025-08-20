Giacomo Greco: “Il calcio è la mia bussola. Insuperabili? Una famiglia”

Per Giacomo Greco il calcio non è mai stato soltanto uno sport. È stato la sua bussola, la sua prima passione, il filo che ha cucito insieme i momenti più felici e quelli più difficili. Tutto è iniziato in Sicilia, nelle piazze del suo paese, con un pallone consumato e la voglia di correre dietro a un sogno.

Poi le giovanili, le categorie regionali, le speranze di un futuro da professionista. E infine, l’infortunio: un colpo durissimo che lo ha costretto a fermarsi proprio quando intravedeva la strada giusta.

Ma Giacomo non ha mai mollato. Nemmeno nei giorni più bui ha smesso di credere in quel pallone che gli aveva insegnato a vivere. Oggi, a 31 anni, è uno dei leader degli Insuperabili, dove regnano concetti come inclusione, passione, agonismo e umanità. Con loro ha scritto la pagina più bella della sua carriera: lo scudetto di I Livello conquistato a Tirrenia, al termine di una finale emozionante vinta contro la Juventus. Due giorni in cui Greco è stato protagonista assoluto.



Giacomo, cos’è il calcio per te?

“Il calcio è la mia prima passione, il primo vero contatto con la vita. In Sicilia cominciavamo presto: a sei anni eravamo già in piazza con un pallone. Era naturale, come andare a scuola. Quel pallone mi ha insegnato a crescere, a conoscere persone, a socializzare. È stata la mia prima forma di libertà".



Come arriva Insuperabili nella tua vita?

“Dopo anni nelle giovanili e nelle categorie regionali siciliane, con il Floridia e poi in Promozione, ho avuto anche l’occasione di provini importanti. Ma proprio in uno di questi mi sono infortunato. Lì ho capito che il sogno del professionismo si stava spegnendo. Ho scelto di dedicarmi agli studi, ma il calcio non l’ho mai abbandonato.

Con Insuperabili ho ritrovato il calcio vero: serio, competitivo, ma allo stesso tempo inclusivo. Una seconda opportunità, diversa ma bellissima. Un regalo che non mi aspettavo".



Cosa rappresenta per te Insuperabili?

“È molto più di una squadra: è la mia famiglia. Da bambini, in piazza, chi era meno bravo restava fuori. Qui invece nessuno resta fuori. Ognuno ha un ruolo, ognuno è importante. C’è competizione, sì, ma dentro un contesto umano: coach, dirigenti, compagni che ti fanno sentire parte di qualcosa di grande. È un ambiente che ti fa crescere, che tira fuori il meglio da te”.



Cos’ha significato vincere a Tirrenia?

“Un sogno che si avvera. Quando sono arrivato, tre anni fa, non eravamo così forti. Ma io ci credevo. Sapevo che potevamo cambiare le carte in tavola. E così è stato. Vincere lo scudetto di I Livello a Tirrenia, contro la Juventus in finale, è stata un’emozione indescrivibile. In quei due giorni mi sentivo in forma, lucido, pronto: e sono riuscito a essere decisivo. Alla fine non servivano parole: solo abbracci, lacrime e sorrisi. Nei giorni successivi abbiamo realizzato davvero la portata di ciò che avevamo fatto. Non era solo una vittoria: era la prova che siamo parte di una società solida, con mister e dirigenti che credono in noi e ci sostengono sempre".



Obiettivi futuri?

“Con Insuperabili voglio continuare questo viaggio finché avrò energia e voglia. Il prossimo sogno è vincere il campionato. Fuori dal campo sto per concludere una magistrale in economia, management e finanza. Il mio obiettivo è crescere professionalmente e trovare una realtà che abbia valori forti, in cui poter mettere a frutto tutto quello che ho imparato".



Il calcio è ancora la tua vita?

“Assolutamente sì. Il calcio mi ha salvato, mi ha permesso di superare momenti difficili in famiglia e nella vita. In campo ho trovato il linguaggio per esprimere emozioni che non riuscivo a dire a parole.Il calcio non è solo il mio sport: è il mio modo di vivere, di sentire, di raccontarmi. E lo sarà sempre".

